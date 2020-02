Half Waif partage une vidéo pour la nouvelle chanson «Halogen 2»: Regardez

Nandi Rose est de retour avec une autre nouvelle chanson de son prochain album Half Waif The Caretaker. Regardez la vidéo de «Halogen 2» (réalisé et édité par Kenna Hynes) ci-dessous. Nandi Rose a discuté de la nouvelle chanson et de la vidéo dans un communiqué:

«Halogen 2» est une chanson sur l’isolement et la recherche de force. le

les halogènes sont parmi les éléments les plus réactifs du tableau périodique,

et dans cette chanson, l’hiver et une vie seule à la campagne sont comme

halogène: une force implacable qui produit le changement. J’ai écrit cette chanson

à la maison dans le nord de l’État de New York en mars dernier à un moment où mon sens de

l’isolement était à son comble. Et pourtant, j’ai toujours été quelqu’un qui

aime mon temps seul, donc il y avait un sentiment de honte que je ne pouvais pas

gérer cette fois. Je devais me dire à moi-même et à toute personne témoin de ma

agitation: «Ne vous méprenez pas, je fais ce que je dois»; presque un an

après avoir écrit la chanson, nous avons tourné la plupart du clip vidéo dans le même

emplacement: ma maison et ma cour. Les deux sentiments opposés présentés par

les versets et les chœurs sont représentés visuellement dans le monde bleu de

la vie froide et stagnante à la campagne et le monde orange des sans entraves,

force ardente qui se trouve en dessous.

The Caretaker est sorti le 27 mars (via ANTI-). Lisez la fonction Rising de Pitchfork «Halfroif Restless Electro Pop».

.