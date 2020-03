Half Waif reporte les dates de sa tournée et partage une nouvelle chanson: écouter

Half Waif a partagé un autre nouveau morceau de son prochain album The Caretaker. Il s’appelle «En août» et vous pouvez l’entendre ci-dessous. Dans un communiqué, Half Waif a expliqué:

“En août” suit la dissolution d’une amitié au cours de

un an, tout au long de chaque saison. Il y a une sorte de tristesse particulière

à une amitié se terminant quand il n’y a personne à blâmer, tout comme il y a

quelque chose de triste sur le changement inévitable de la météo. parfois

ce n’est pas un grand combat mais une séparation progressive qui marque la

fin – comment pouvons-nous donner un sens à notre rôle dans ce domaine? Cette chanson est une tentative

reconnaître et accepter la culpabilité mutuelle dans un effort pour aller de l’avant.

Parallèlement à la chanson, Half Waif a annoncé que son émission de sortie de disque du 27 mars aux Brooklyn’s Public Records avait été annulée et sa tournée de mai avait été reportée. Au lieu de cela, elle diffusera en direct une série depuis son domicile le 27 à 19 h. Est.

The Caretaker est sorti le 27 mars (via ANTI-). Le nouvel album comprend «Ordinary Talk» et «Halogen 2.»

