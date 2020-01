Halsey est consacré comme le meilleur de son genre dans cet album

Le titre du troisième disque de Halsey montre la diversité créative avec laquelle il a conçu chacune des chansons qui composent cette sortie, mais aussi les problèmes dérivés de la bipolarité (anciennement connue sous le nom de syndrome maniaco-dépressif), a déclaré en d’autres termes, Ashley Nicolette Frangipane (mieux connue sous le nom de Halsey), Il a ouvert son âme pour dire ce qui est sorti de son cœur. “J’ai écrit ces chansons du fond de mon être, mais ne les écoutez pas comme des conseils d’amour car ce sont probablement les pires conseils que l’on puisse leur donner, c’est juste un soulagement«Il a dit lors de la présentation de son album sur Capitol Records.

Le véhicule de son histoire personnelle ne rentre pas intentionnellement dans un genre particulier, mais plutôt dans un mélange qui porte sa vision des relations personnelles et des effets qu’ils ont eu sur elle. Étant un chanteur exceptionnel, (qui l’a vu en direct peut le corroborer) propose désormais des chansons qui passent par le rock “3h”, la ballade country “You Should Be Sad”, les ballades acoustiques “clémentine” et différentes nuances de pop, du des chansons plus uptempo, encore plus lentes et atmosphériques. Imaginez, vous avez des colabs de BTS à Alanis Morrissette. Mais ici, Halsey a fini de démontrer qu’elle est une artiste de ceux qui ne jouent plus à la guitare, chante de manière incroyable, danse bien et écrit des paroles qui collent. Comme ça.

Pour un disque de cette ampleur, Halsey il avait une excellente équipe de producteurs, qui comprend Chat en cachemire, Benny Blanco, Greg Kurstin, Lido et jusqu’à FINNES. Les collaborations consistent en des intermèdes avec SUGA, membre du BTS, Alanis Morissette (vive les années 90!) Et Dominic Fike.

Les lettres sont transparentes sur leurs problèmes, le résultat de leur relation avec G-Eazy et faire face à la célébrité. Tout cela, sous le regard de quelqu’un qui apprend à s’aimer, donc sur des questions comme “Still Learning”, l’honnêteté transmet la douleur d’apprendre des erreurs.

Ses albums précédents l’ont placée avec d’énormes chansons pour le genre, mais Manic est un pas vers des thèmes plus profonds, qui la plupart du temps, ils n’ont pas besoin d’un battement pour Halsey pour afficher des performances vocales efficaces, comme dans “Final // beutiful stranger”, qui soit dit en passant est merveilleux de voir comment il joue de la guitare sans contester une seule note …

Des moments comme “clémentine” sont le meilleur exemple de la direction que la chanteuse a, car c’est une ballade confessionnelle dans laquelle sa voix flotte, avec des paroles fortes qui sont livrées sur un piano et sa voix, et il y a peu d’utilisation de percussions . Les voix de Halsey en deux couches sont un clin d’œil au concept de l’album et cela fonctionne parfaitement.

Dans “You Should Be Sad”, qui est probablement l’un des plus forts – à part son dernier single – Ashley a réussi à saisir un message clair de ce que cela signifie dans des mélodies très bien fondées.ne regrette pas d’avoir pris une décision malgré la douleur«, Il a réussi à faire une lettre un coup de poing au visage accompagné juste d’une guitare acoustique et de sa voix. Des meilleurs de l’album, probablement.

Halsey continue d’être une porte-parole pour des causes auxquelles elle croit passionnément, notamment les droits des femmes, la santé mentale et la communauté LGBTQ. Pour sortir son nouveau matériel, il participera au Saturday Night Live le 25 janvier et sera en tournée qui s’étend, jusqu’à présent, sur cinq mois.

Ne le perdez pas de vue car ils entendront Halsey même dans la soupe cette année … et bien ça à juste titre. Nous verrons probablement un phénomène similaire à ce que nous avons vu avec Billie Eilish en 2019.

Liste des pistes

1. Ashley

2. Clémentine

3. Cimetière

4. Tu devrais être triste

5. Pour toujours… (c’est long)

6. Interlude de Dominique

7. Je déteste tout le monde

8. 3 h

9. Sans moi

10. Enfin // Beautiful Stranger

11. Interlude d’Alanis

12. Killing Boys

13. L’Interlude de Suga

14. Plus

15. Toujours en apprentissage

16. 929