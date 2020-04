Halsey et John Legend parmi les conférenciers diplômés dans un nouveau podcast

Au milieu de la pandémie COVID-19, d’innombrables aînés des écoles secondaires et des collèges manquent le jalon des cérémonies de remise des diplômes, ainsi que les mots inspirants qui se présentent sous la forme d’un discours d’ouverture. Pour apporter quelques conseils et encouragements à ces étudiants qui travaillent dur, iHeartMedia a annoncé une nouvelle série de podcasts limitée intitulée Commencement: Speeches for the Class of 2020, lancée le 15 mai. Le podcast mettra en vedette des leaders d’opinion accomplis dans divers domaines, y compris des artistes d’enregistrement comme Halsey, John Legend et Kesha, ainsi que l’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton, deux fois médaillée d’or olympique et championne de la Coupe du Monde de la FIFA, Abby Wambach et comédienne et Animateur de télévision Chelsea Handler.

Dans une déclaration officielle, Conal Byrne, président du réseau iHeartPodcast, a déclaré: «Les seniors des lycées et des collèges ont toujours besoin d’inspiration, de réconfort et de conseils de vie lorsqu’ils se dirigent vers le prochain chapitre de leur vie, et cela est particulièrement vrai année. Les discours prononcés pour la promotion de 2020 rassemblent aujourd’hui certaines des personnes les plus expérimentées et les plus inspirantes du pays pour célébrer la résilience, la force et les réalisations des diplômés de cette année. Ce sont les conférenciers que nos diplômés auraient eu lors de leurs cérémonies dans le monde réel si ce n’était dans les circonstances actuelles, et nous ne pourrions pas être plus excités de les réunir grâce à ce podcast. “

Les discours, qui seront tous produits spécifiquement pour le podcast, seront également prononcés par des personnalités comme la légende du football de la NFL Eli Manning, le restaurateur et personnalité de la télévision David Chang, la journaliste primée Katie Couric, l’icône des cosmétiques Bobbi Brown, le PDG de Goldman Sachs David Salomon et le comédien et animateur de télévision Jimmy Fallon. Les autres artistes participants incluent DJ Khaled, Tim McGraw, Pitbull et Khalid. Des discours seront également prononcés par des personnalités en ondes et des animateurs de podcasts d’iHeartRadio, dont Ryan Seacrest, Angie Martinez et Bobby Bones.

Halsey, qui a reçu le prestigieux prix Hal David Starlight l’année dernière au 50th Annual Songwriters Hall of Fame Induction, n’est pas étranger à offrir des mots d’espoir. L’artiste inspirant est non seulement un auteur-compositeur-interprète doué et nominé aux Grammy Awards, mais il est également un ardent défenseur de la santé mentale et de la prévention du suicide, parmi de nombreuses autres questions importantes. Son troisième album acclamé par la critique, Maniaque, a été libéré en janvier.

