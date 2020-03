Hamilton Leithauser annonce un nouvel album et partage la chanson: écouter

Hamilton Leithauser, anciennement des Walkmen, a annoncé un nouvel album prévu pour le mois prochain. Ça s’appelle The Loves of Your Life et ça sort le 10 avril sur Glassnote. Il a également partagé le deuxième morceau du disque, “Isabella”, qu’il a taquiné avec une vidéo drôle, centrée sur la coupe de cheveux avec Maggie Rogers. Écoutez la chanson et regardez la vidéo ci-dessous.

“Isabella” suit “Here They Come” de février, qui est venu avec une vidéo mettant en vedette Ethan Hawke. The Loves of Your Life fait suite à la collaboration de Leithauser Rostam 2016 I Had a Dream That You Were Mine. Il part en tournée en mai. Achetez vos billets ici. (Pitchfork peut gagner une commission sur les achats effectués via les liens d’affiliation sur notre site.)

Les amours de votre vie:

01 Les ordures

02 Isabella

03 Les voici

04 Traversier Cross-Sound (Walk On Ticket)

05 Ne pas vérifier le score

06 Jusqu’à l’arrivée de votre navire

07 Les étoiles de demain

08 Wack Jack

09 étoiles et rats

10 L’autre moitié

11 Le vieux roi

.