Hamilton Leithauser annonce une tournée | Pitchfork

Hamilton Leithauser a annoncé une tournée au printemps et en été. La tournée Loves of Your Life débute le 7 mai à Nashville et s’étend en Amérique du Nord et en Europe. Anna St. Louis et Ryley Walker se joindront à certains arrêts en cours de route. Trouvez l’affiche de Leithauser ci-dessous et achetez des billets ici. (Pitchfork peut gagner une commission sur les achats effectués via les liens d’affiliation sur notre site.)

Leithauser a sorti le single «Here They Come» en janvier. Son dernier album était la collaboration de Rostam I Had a Dream That You Were Mine en 2016. L’année suivante, il sort sa collaboration avec Angel Olsen, «Heartstruck».

