Hamilton Leithauser se produira en direct sur Instagram avec Pitchfork

Hamilton Leithauser jouera la prochaine session de la nouvelle série de concerts à domicile de Pitchfork. La performance sera diffusée en direct sur Instagram ce vendredi 1er mai, à 18 h. Est. Vous pouvez vous connecter sur Instagram de Pitchfork.

Les sessions de concert de Pitchfork ont ​​lieu sur notre Instagram tous les mercredis et vendredis, et les téléspectateurs pourront faire un don à l’organisme de bienfaisance de leur choix s’ils le souhaitent.

Pour le livestream de ce vendredi, Hamilton Leithauser a choisi de mettre en lumière le Newport Festivals Musician Relief Fund, qui offre un soulagement financier aux musiciens des communautés Folk & Jazz qui subissent une perte de revenu en raison de COVID-19, en mettant l’accent sur les artistes qui ont joué le Newport Jazz ou Folk Festivals et ceux de la communauté de Rhode Island.

Les participants précédents à la série incluent Nilüfer Yanya, (Sandy) Alex G, Waxahatchee, Weyes Blood, Phoebe Bridgers, Soccer Mommy et Lido Pimienta. Les artistes à venir dans la série de concerts comprennent Hamilton Leithauser, Margo Price, Blake Mills et Nick Hakim. Restez à l’écoute de notre IG et de notre site où plus de détails seront annoncés la veille de chaque diffusion en direct.

Plus tôt cette année, Hamilton Leithauser a sorti un nouvel album, The Loves of Your Life.

