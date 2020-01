Hank Williams Jr voit la lumière

Du point de vue graphique, Hank Williams Jr a d’abord poursuivi la lignée familiale avec un premier single à seulement 14 ans, en 1964. Mais en janvier 1971, il sort le LP contenant la chanson qui lui a donné son premier pays n ° 1. L’album, comme le single, s’appelait All For The Love Of Sunshine.

C’était au milieu de la période d’une douzaine d’années au cours de laquelle Hank Jr créait des succès chez MGM, le label son légendaire, père pionnier avait enregistré trop brièvement. Ce hit des cinq premiers pays de 1964 a été avec un remake du top-chart de Hank de 1950, «Long Gone Lonesome Blues», le premier des cinq meilleurs singles dix que son fils avait amassé à la fin des années 1960.

À l’été 1970, Hank Jr, qui n’a que 21 ans, et son groupe The Cheatin ’Hearts se sont associés avec le compositeur, producteur et futur chef de label Mike Curb et ses chanteurs, la Congrégation. Curb a écrit le single “ All For The Love Of Sunshine ” avec Harley Hatcher et le compositeur de musique de film primé aux Grammy Awards Lalo Schifrin, déjà largement célébré pour ses partitions pour les films Dirty Harry, la série télévisée à succès Mission: Impossible et plus encore. .

Schifrin a peut-être été un candidat surprenant pour co-écrire un smash country, mais l’optimisme optimiste de la chanson convenait parfaitement à la saison. En seulement sa sixième semaine de hit-parade, la chanson a commencé un règne de deux semaines au n ° 1. Williams était bientôt de retour dans le top 15, en duo avec Lois Johnson sur un remake des Everly Brothers ” So Sad (To Watch Good Love Go Mal).’

Ce n’était pas sur l’album à venir, mais une autre reprise avec la Mike Curb Congregation, de Buddy Holly‘Rainin’ In My Heart ’a été et a grimpé dans le top trois du pays. All For The Love Of Sunshine est sorti à la fin de l’année et est entré dans les best-sellers LP du pays le 2 janvier 1971.

Il comprenait également des versions de Bob Dylan«I’s Be Your Baby Tonight» et «There Goes My Everything», un succès pour Jack Greene au format country en 1966 et Engelbert Humperdinck du côté pop en ’67. Presque simultanément avec Hank en 1971, Elvis Presley en ferait encore un succès dans les deux disciplines. Williams a également poursuivi sa tradition de mise à jour du catalogue de son père, avec des versions de «You Win Again» et «Your Cheatin» Heart. Puis, comme toujours, Hank Jr le gardait dans la famille.

