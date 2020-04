Hank Williams: la première superstar du country

Comme Willie Nelson dit: «Jusqu’à l’arrivée de Hank Williams, ce n’était que Bob Wills.» Quand Hank est vraiment arrivé, c’est avec l’aide d’un artiste de country blanc qui a chanté le Blues …… oh, et il a également crié.

Né en Géorgie, en 1919, Emmett Miller jouait sur le circuit de vaudeville en tant qu’artiste au visage noir. En 1925, il s’installe à Asheville, la ville d’où Jimmie Rodgers serait découvert. Certains historiens ont suggéré que Miller aurait même pu apprendre à Jimmie à yodel. Pendant son séjour à Asheville, il a enregistré la chanson qui est devenue sa chanson thème, «Lovesick Blues». Il a enregistré plus tard “Right or Wrong” qui est devenu un standard du swing occidental aux mains de Bob Wills, qui a ensuite été cité comme disant qu’Emmett Miller était l’une de ses principales influences.

Selon Hank Williams, Jr. «Sans aucun doute, mon père a appris« Lovesick Blues »en quelque sorte auprès d’Emmett Miller. C’était soit par disque, soit il l’a entendu jouer en personne lors d’un spectacle de ménestrels. »

En 1949, Hank Williams coupe “Lovesick Blues”, c’est le record qui fait de la star du pays une superstar du country. Il avait 25 ans et était originaire de l’Alabama, le fils d’un vétéran de la Première Guerre mondiale, qui a été hospitalisé pendant la plus grande partie de la vie de Hank.

Le jeune Hiram King Williams avait le spina bifida quand il était enfant, il ne savait ni lire ni écrire et il avait un vocabulaire limité, mais il était extrêmement talentueux. Enfant, il a appris la musique d’un musicien local, Rufe Payne, à Greenville, la ville où il a grandi.

À 18 ans, Hank avait formé les Drifting Cowboys et jouait régulièrement à la radio locale à Montgomery, où lui et sa mère vivaient. Deux ans plus tard, il a rencontré et épousé Audrey qui jouerait de la basse dans son groupe et prendrait la relève comme manager. En 1946, il a battu ses premiers records et en 1947 il a enregistré “Move It On Over” qui est devenu son premier hit country. “Lovesick Blues” était n ° 1 sur le classement de Hillbilly, comme le classement du Billboard country était alors connu, pendant 16 semaines et lorsque Hank a joué le Grand Ole Opry, il a reçu six rappels, il était vraiment arrivé.

Il y a eu une série de succès de 1949 à 1951, y compris le n ° 1, «Long Gone Lonesome Blues». Comme certains chanteurs de blues d’avant-guerre, Hank a eu une carrière parallèle en chantant du matériel religieux, se faisant appeler “Luc le Drifter”. Mal équipé car il devait être une superstar country, Hank (qui aimait boire un verre) dépendit bientôt de la boisson pour le mener à bien. En 1952, lui et Audrey s’étaient séparés, et Hank a découvert des drogues.

Avec sa carrière dans le désarroi, Hank Williams est décédé le jour du Nouvel An 1953 à cause des drogues et des boissons. La foule à ses funérailles était énorme; une série d’étoiles country s’est avérée honorer l’homme surnommé le père de la musique country contemporaine ».

À la suite du décès de Hank, il avait quatre records nationaux n ° 1, dont le merveilleux “Your Cheatin’ Heart “qui était en tête du palmarès du Billboard le 11 avril 1953.

Avec le formation de Chess Records au début de la décennie, le blues est allé à la ville, la musique country blanche est restée en quelque sorte dans le pays. La musique country est passée sous le contrôle des cowboys en strass. Nashville abritait le Saint Graal, et le blues a été écrit à partir de l’histoire officielle de la musique country. Ce n’est que hors-la-loi de la musique country est entré en ville à la fin des années 60. Comme Waylon Jennings a chanté en 1974… “Je ne pense pas que Hank l’ait fait de cette façon”

