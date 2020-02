Hannibal Buress partage des vidéos loufoques pour de nouvelles chansons sur le basket-ball: Regardez

Ce soir (14 février), Hannibal Buress joue dans le NBA All-Star Celebrity Game 2020 présenté par Ruffles à Chicago. Il a partagé deux nouveaux morceaux pour célébrer l’occasion. L’un est un remix du «Basketball» de Kurtis Blow et l’autre est un nouveau «All-Star Juke Remix» du mème «Hannibal’s Hands» du Eric Andre Show. Regardez les vidéos des chansons ci-dessous.

Demain, Melvina Masterminds – le centre communautaire basé à Chicago fondé par Buress – parrainera la compétition All-Star Pitch à Amundsen Park. L’événement accueille des entrepreneurs locaux et des start-ups de 13 ans et plus. Les concurrents ont la possibilité de présenter leurs idées commerciales à un panel de juges pour des prix en espèces.

Revisitez l’interview de Pitchfork en 2014 avec Hannibal Buress.

Regardez Hannibal Buress sur «Over / Under» de Pitchfork:

