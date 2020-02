Hans Zimmer annonce le lancement de la partition de James Bond «No Time To Die»

Le légendaire musicien de cinéma Hans Zimmer vient de dévoiler ses plans pour la sortie de la partition du nouveau film de James Bond, No Time to Die. Le peu de temps qu’ils lui ont donné pour travailler ce n’était pas un problème pour Zimmer et vient d’être officialisé le 27 mars comme le jour où nous pouvons entendre ce qui nous attend dans le dernier film de Daniel Craig en tant qu’agent 007.

Comme indiqué précédemment, Zimmer a été contraint d’accélérer le projet en remplaçant le compositeur Dan Romer avant son départ il y a quelques mois par des “différences créatives”. Heureusement, Zimmer a reçu l’aide de Billie Eilish et Finneas O’Connell, qui ont contribué au problème du titre, ainsi que de Johnny Marr et du producteur Steve Mazzaro pour le score global.

Interrogé sur sa participation à ce projet, Zimmer a déclaré: «Avoir l’opportunité de travailler dans une franchise aussi emblématique que 007 a été une expérience incroyablement enrichissante… Nous sommes très heureux que le monde entende les nouveaux sons de James Bond dans No Time to Die. »

Pour sa part, le directeur de cet épisode de la franchise Cary Joji Fukunaga, a ajouté: «Je suis plus qu’excité que Hans fasse la musique de No Time To Die. La musique de Bond a toujours été emblématique et j’ai déjà vu comment Hans ajoute sa touche de génie à l’héritage de Bond. ».

Le soir des Brit Awards, Billie Eilish a osé pour la première fois la présentation du thème principal du film avec son frère Finneas, Zimmer et Johnny Marr.

Parlant de cette chanson, Marr a salué les efforts d’Eilish comme “fantastiques” et a déclaré que la ballade minimaliste créée par les frères O’Connoll était un choix “courageux”. «Quand j’ai entendu la chanson, j’ai pensé. ‘Ceci est fantastique’. Il est très courageux, très minimaliste. C’est son son, puis l’astuce était de le faire dans le style Bond. »expliqua-t-il. «C’était déjà une super chanson, mais du point de vue du son, faire Bond sans faire l’évidence. C’est vraiment facile d’être explosif, donc la formule était moins c’est plus, et de le faire fonctionner avec le film. »