Hans Zimmer composera la partition de James Bond: No Time To Die!

Pour tous les fans de cinéma et de musique, le fait que Hans Zimmer s’implique dans un nouveau film, quel qu’il soit, est toujours une bonne nouvelle. Son génie de faire de la musique améliore toujours le film qui touche son travail. C’est pourquoi, nous pouvons annoncer avec plaisir que Il a été annoncé que Hans Zimmer fera ses débuts dans la franchise James Bond, assumant le poste de nouveau compositeur de No Time To Die.

James Bond: No Time To Die, est le 25e film de la franchise et la cinquième et dernière apparition en 007 de Daniel Craig. Il est réalisé par Cary Fukunaga, connu pour son travail sur Maniac et True Detective. Selon Variety, Zimmer arrive pour remplacer Dan Romer, qui a quitté le projet en raison de «différences créatives» avec Eon Productions, réalisé par la famille Broccoli. Romer avait auparavant travaillé avec Fukunaga sur le drame Netflix Maniac, ainsi qu’avec le véhicule Idris Elba Beasts of No Nation.

En 2020, Zimmer, célèbre pour son travail acclamé sur Gladiator, Inception, Pirates des Caraïbes, Batman: The Dark Knight Rises et 140 autres films, les bandes sonores de Wonder Woman 1984, Top Gun: Maverick et Dune seront également réunies. Pendant ce temps, No Time To Die devrait avoir sa première en avril.

No Time To Die voit une récolte de nouveaux noms ajoutés à la distribution aux côtés de Craig. Comme la Bohemian Rhapsody acclamée et oscarisée, Rami Malek, en tant que nouveau méchant de James Bond. Ils rejoignent également les acteurs Ana De Armas (Blade Runner 2049) et Billy Magnussen (Aladdin) qui font ses débuts en franchise aux côtés de Lashana Lynch (Captain Marvel), qui occupera le poste 007 (sans remplacer James Bond).

Quant aux personnages qui reviennent pour donner une continuité à l’histoire commencée en 2007, Léa Seydoux reprend son rôle de Madeleine Swann et Ben Whishaw revient en tant que maire de Bond “Q”. Ralph Fiennes revient également à la tête du MI6 “M”.