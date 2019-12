Hansi Kürsch s'attend à ce que le prochain album de Blind Guardian Studio soit terminé d'ici l'automne 2020

Kyle McGinn de Dead Rhetoric a récemment mené une interview avec le chanteur Hansi Kürsch de vétérans allemands du power metal GARDIEN AVEUGLE. Ci-dessous quelques extraits du chat.

Rhétorique morte: Cette (GARDIEN AVEUGLEnouvel album entièrement orchestral, "Orchestre du crépuscule: l'héritage des terres sombres") a été réalisée pendant plus de 20 ans. Quelle sorte de sentiment cela vous donne-t-il finalement?

Hansi: "Je suis soulagé, et je suis juste heureux que nous soyons arrivés au point où tout le monde est impliqué – il est prêt à être écouté. Je suis toujours submergé par la quantité de travail, mais je suis plus que juste fier de l'avoir accompli et d'avoir la chance de le donner aux gens. Ces gens auront la chance de l'écouter – c'est un soulagement! Au fil des ans, nous en avons parlé tant de fois. Nous avons devait décrire à quoi cela ressemblerait et de quoi il s’agirait musicalement. Je pouvais littéralement voir les points d’interrogation au-dessus des têtes de gens qui n’ont jamais vraiment compris ce que nous essayions de dire. Si vous ne l’avez pas écouté, il est très difficile de se faire une idée de ce dont nous parlons. Mais une fois que vous l'avez écouté, vous vous dites simplement: "C'est logique, ce dont les gars parlent depuis vingt ans maintenant." "

Rhétorique morte: Il n'y a évidemment pas de groupe de metal en arrière-plan mais comment pensez-vous que le "Orchestre du crépuscule" diffère du traditionnel GARDIEN AVEUGLE expérience en dehors de cela?

Hansi: "Il fait beaucoup de narration, et je crois que c'est ce que GARDIEN AVEUGLE représente également. Nous avons maintenant un album conceptuel combiné, mais même si chaque GARDIEN AVEUGLE l'album n'est pas toujours un album concept, vous avez toujours ces aspects narratifs sur chacun d'eux. Cela pourrait être défini un peu plus fort sur cet album, mais cela ne devrait pas être différent de ce que nous faisons depuis 'Nightfall In Middle Earth', au moins. Je crois que l'exploration des territoires musicaux, non seulement à cause de l'utilisation des instruments classiques, mais aussi dans la façon dont nous les avons traités – et parfois abusés d'eux. Ils étaient censés faire des choses qu'ils ne feraient pas normalement dans un arrangement orchestral traditionnel. Certains d'entre eux vont dans une direction métal, certains vont dans une direction plus jazzée et l'orchestre a dû jouer cela de manière classique et capturer ces éléments également. Cela diffère de ce que nous faisons GARDIEN AVEUGLE. De plus, mon chant pourrait être un peu plus élaboré en termes de dynamique et de la façon dont je m'exprime. A part ça, c'est certainement dans la tradition de GARDIEN AVEUGLE. "

Rhétorique morte: Donc, pensez-vous que certaines chansons pourraient être traduites de manière à pouvoir être jouées en direct avec GARDIEN AVEUGLE?

Hansi: "Oui (rires), c'est très probable et très possible. Nous avons eu quelques discussions à ce sujet pendant le processus de création et de production. À la toute fin, nous avons décidé que l'intention initiale était de ne pas utiliser de métal groupe, mais bien sûr, nous avons discuté de l'utilisation d'un groupe de métal pour le rendre plus compréhensible pour les gens de voir de quoi parlait l'album. Mais nous n'avons pas ressenti la nécessité. La deuxième étape, après que tout le monde eut une idée de l'intention originale – cela pourrait être faisable, mais ce que nous avons réalisé, c'est qu'une fois que nous allons dans une telle direction, le tout doit être réorganisé. Nous devons créer un espace pour le groupe, ce qui signifie que l'orchestre doit prendre du recul. Cela signifie également que l'orchestre doit être enregistré à nouveau et réarrangé. Ce serait très difficile, bien que ce soit faisable. Bien qu'il soit très peu probable que nous le fassions dans les deux prochaines années. Je préfère voir cela comme le début d'une autre GARDIEN AVEUGLE expérience, et nous en parlerons plus tard. Pour l'instant, nous venons de sortir l'album et nous allons immédiatement commencer la production d'un nouveau heavy metal GARDIEN AVEUGLE album, pour lequel nous avons déjà composé la plupart des chansons. C'est notre mission pour l'année prochaine et après cela, nous proposerons certainement au moins quelques émissions avec «L'héritage des terres sombres» dans le vêtement d'orchestration classique de la façon dont il devait à l'origine être interprété. "

Rhétorique morte: Qu'avez-vous prévu pour 2020? Vous avez déjà mentionné le nouveau GARDIEN AVEUGLE album.

Hansi: "Il y a beaucoup de production pour GARDIEN AVEUGLE, ça c'est sûr. Je pense que cela occupera la majeure partie de l'année. Mon horaire idéal semble que nous finirons par remettre le prochain GARDIEN AVEUGLE album au label en septembre ou octobre au plus tard. Ce que j'ai à l'ordre du jour pour 2020, c'est la publication du prochain DÉMONS ET ASSISTANTS album. Nous avons fait quelques tournées au cours de l'été et ce fut une expérience assez impressionnante DÉMONS ET ASSISTANTS monter sur scène dans un véritable format de tournée pour la première fois et voir comment les gens ont réagi. Ce fut une très agréable surprise. En même temps, quand nous avions du temps libre, nous finissions le successeur de «Touché par le roi cramoisi», et c'est un album de métal très intense. Il sortira au début de l'année prochaine. Jon (Schaffer, également de TERRE GELÉE) et j'ai discuté de la possibilité pour nous de libérer quelques places à ajouter DÉMONS ET ASSISTANTS montre, mais qui est en l'air. L'album sortira dans la première moitié de 2020 et c'est quelque chose que les gens peuvent vraiment surveiller. C'est un album très vivant, divertissant et classe. "

Vous pouvez lire l'intégralité de l'entretien à cet endroit.

"Orchestre du crépuscule: l'héritage des terres sombres" a été publié le 8 novembre via Explosion nucléaire.

Pour créer le concept, guitariste principal André Olbrich et Kürsch a travaillé aux côtés d'un auteur à succès allemand Markus Heitz, dont le dernier roman, "Die Dunklen Lande", est sorti le 1er mars. Le livre se déroule en 1629 et contient la préquelle de "L'héritage des terres sombres".



