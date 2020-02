«Happy People»: Lionel Richie co-écrit A Temptations No. 1

La relation de travail entre les tentations et Norman Whitfield a été incroyablement fructueux. Entre 1966 et 1974, il a produit les 25 meilleurs tubes R&B du groupe Motown, dont pas moins de dix n ° 1, et en a co-écrit beaucoup, avec Barrett Strong. Whitfield a ensuite quitté l’entreprise et l’un de ses partenariats les plus productifs a pris fin.

Mais sur le tableau des singles Billboard R&B du 8 février 1975, le groupe prouve qu’il y avait de la vie après Whitfield. Ils sont montés au n ° 1 avec le funky ‘Gens heureux,’ écrit par un trio qui comprenait une future superstar. Les compositeurs étaient Jeffrey Bowen (qui a produit le morceau), le multi-instrumentiste Donald Baldwin et un Lionel Richie.

Bowen avait lui-même le pedigree de Motown, en tant qu’ancien assistant du responsable A&R de l’entreprise dans les années 1960, Mickey Stevenson. L’amitié de Bowen avec les Tentations remonte à cette époque: il était coproducteur de leur album de 1967 In A Mellow Mood, et après un passage sur les labels post-Motown de Holland-Dozier-Holland, Invictus et Hot Wax, il est retourné à Hitsville et ramassé le bâton de production de Whitfield.

Bowen est devenu le producteur de l’album A Song For You de Tempts, avec l’arrangeur James Carmichael également dans l’équipe créative. Le couple connaissait Richie car ils produisaient également les Commodores, et cela a conduit le futur chanteur à co-écrire le morceau qui allait devenir le 14e des 15 R&B n ° 1 des Temptations. À son tour, «Happy People» a contribué à propulser l’album parent en tête de la liste R&B.

La chanson a pris le dessus en haut du thème de l’âme “Fire” des joueurs de l’Ohio qui pendant ce temps atteignait le sommet de l’enquête pop cette semaine-là. Le single “Happy People” avait atteint un sommet n ° 40 sur le Hot 100 la semaine précédente, mais était également un gagnant sur la scène disco émergente. La piste a été répertoriée dans la colonne Disco Action de Billboard cette semaine comme n ° 11 dans la réponse du public, car le groupe de longue date a prouvé, pour le moment du moins, qu’il pouvait évoluer avec le temps sans perdre son public.

