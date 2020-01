Harbour Of Tears: le retour émotif de Camel à ses principes

Pas étrangers au concept d’albums conceptuels, des soft-proggers légendaires chameau ajouté un autre élément de base à leur canon conceptuel (qui comprenait Musique inspirée par l’oie des neiges, 1981 Nu et 1984 Voyageur stationnaire) avec Harbor Of Tears. Considéré par de nombreux connaisseurs de longue date de Camel, lors de sa sortie originale le 15 janvier 1996, comme un réengagement bienvenu avec les premiers principes mélodieux et néo-symphoniques du groupe, l’album représente une rumination prolongée sur le sujet émotif de l’irlandais du 19e siècle. immigrants de famine se dirigeant vers l’Amérique, auxquels fait allusion une simple note sur la manche arrière: «Le port de Cóbh est un beau port en eau profonde du comté de Cork, en Irlande. C’était la dernière vue de l’Irlande pour des centaines et des milliers de familles fracturées qui ont quitté ses côtes pour des destins inconnus. Ils l’ont appelé le port des larmes. “

Manifestement, le sujet était d’une extrême gravité, inspiré des souvenirs et des révélations familiales qui ont suivi la mort du père du guitariste Andy Latimer, Stan, en 1993. (La grand-mère de Latimer faisait partie de ceux qui ont quitté le port de Cóbh). dégage une gravité tout à fait appropriée, c’est l’approche du «film pour les oreilles» de Camel, avec des vignettes instrumentales scénographiques évocatrices (c.-à-d. «Cóbh», «Under The Moon» et «Generations») faisant le pont entre la plupart des morceaux, qui apportent simultanément un temps et place à une vie vivante et repose sereinement les fantômes. De plus, comme la signature de Latimer, les pistes de guitare aux tons épais sont au cœur de l’attrait de Camel, les fans fidèles ont accueilli une catharsis personnellement importante qui a incité le guitariste en deuil à produire certains de ses jeux les plus passionnés.

En 1996, Latimer était le seul membre originel de Camel dans la formation, bien que le bassiste Colin Bass soit présent depuis 1979, remplacé pendant son congé sabbatique du début des années 80 par le chanteur / chanteur David Paton, bassiste de Pilot / Alan Parsons Project. Ce dernier était l’un des nombreux musiciens invités notables qui ont contribué à Harbour Of Tears, apparaissant sur le “Send Home The Slates” aux côtés du violoncelliste Barry Phillips et d’une paire de violonistes, Anita Stoneham et Karen Bentley. La chanteuse Mae McKenna a également été employée avec un effet mémorable, essentiellement en tête et en queue de l’album avec l’irlandaise irlandaise non accompagnée (sauf une coda de 15 minutes courageusement sans fioritures de vagues qui se chevauchent doucement).

C’est Latimer qui attrape à juste titre les guirlandes, cependant, avec les lignes de plomb prolongées et délirantes de “ Watching The Bobbins ”, la guitare slide entrelacée et le sifflet en étain de “ Running From Paradise ”, et l’élégiaque et explicite “ The Hour Candle ( Une chanson pour mon père) ‘.

