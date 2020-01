Harmonie parfaite: les Mamas et les Papas en 20 chansons

L’impact sur la musique populaire de les Mamas et les Papas était si grand qu’il semble presque impossible d’imaginer que leur première vague de succès a duré un peu plus de deux ans. Mais c’est cette intensité de leur créativité initiale qui rend hommage à uDiscover Music dans notre … En 20 chansons série une écoute incontournable.

Cela commence, tout comme le quatuor californien, qui a pris son envol avec leur premier succès très évocateur “California Dreamin”, qui reste un exemple définitif du son de la côte ouest, comme beaucoup de ces sélections. Il en va de même pour leur single n ° 1 sur le Billboard Hot 100, «Monday Monday», qui est suivi par certaines des pistes du premier album du groupe, la sortie du début de 1966, If You Can Believe Your Eyes And Ears.

La liste de lecture comprend tous les dix meilleurs singles restants aux États-Unis pour Dunhill, «I Saw Her Again», «Words Of Love», «Dedicated To The One I Love» et «Creeque Alley», et la plupart de leurs autres singles. Ceux-ci comprenaient des joyaux moins joués, y compris le réfléchissant “ Twelve Thirty (Young Girls Are Coming To The Canyon) ” et “ Glad To Be Unhappy ”, un excellent exemple de la polyvalence du quatre pièces, initialement présenté dans le Rodgers de 1936 & Hart musical On Your Toes. Leur version est devenue leur dernier single du top 40 américain.

Nous soulignons également la capacité infinie des Mamas et des Papas à adapter les compositions pop et soul actuelles ou récentes à leur propre style, que ce soit avec Les Beatles‘’ I Call Your Name ’ou Bobby Freeman’s ‘Veux-tu danser,’ à la fois sur ce premier album.

Nous terminons avec ‘For The Love Of Ivy’ – une chanson inspirée du film For Love Of Ivy de Sydney Poitier en 1968 – et ‘Step Out’, du dernier LP qui a fourni un post-script à leur histoire collective quand ils se sont brièvement unis en 1971 , Des gens comme nous. Cette piste a peut-être été leur dernier single, mais des décennies plus tard, les Mamas et les Papas ont une place permanente dans notre conscience.

Suivez la liste de lecture The Mamas and the Papas Best Of d’uDiscover.