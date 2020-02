Harmonix annonce un nouveau jeu de musique appelé Fuser, devenir DJ

Harmonix, le studio de développement derrière Rock Band, est de retour avec un nouveau jeu musical dédié aux DJ appelé Fuser.

Le développeur décrit Fuser comme «un festival de musique virtuel non-stop où vous contrôlez la musique».

Les joueurs jouent le rôle de DJ, mélangeant des chansons populaires ensemble pour des points pour exciter la foule. Le jeu proposera une campagne solo, un mode freestyle et un mode multijoueur pour affronter d’autres DJs.

Les jeux musicaux vivent et meurent en fonction de leur sélection musicale – alors qu’est-ce que Harmonix a en réserve pour Fuser?

Harmonix dit que le jeu comprendra plus de 100 pistes sous licence au lancement. Une sélection de chansons en avant-première dans la récente bande-annonce comprend «In Da Club» de 50 Cent, «bad guy» de Billie Eilish, «All Star» de Smash Mouth et «Old Town Road» de Lil Nas X.

Fuser comportera également un aspect social pour partager des créations de mashup en ligne. Cependant, je ne sais pas dans quelle mesure cette fonctionnalité fonctionnera lorsque le contenu sera partagé sur YouTube. L’emote de rickroll sous licence officielle de Fortnite a obligé certains créateurs de contenu à obtenir des avertissements pour atteinte aux droits d’auteur sur leur compte.

Le PDG d’Harmonix, Steve Janiak, a déclaré: «la musique d’aujourd’hui est une expérience.» Il pense que nous allons au-delà de l’album privé en écoutant une expérience beaucoup plus sociale.

“Il s’agit d’enregistrer et de partager des vidéos de vous en train de chanter avec vos chansons préférées, de regarder vos groupes préférés jouer dans des festivals et de partager de la musique à succès avec vos amis. Fuser place les joueurs au centre de tout cela en vous permettant de mixer et de partager certains des plus grands succès », a déclaré Janiak dans un communiqué.

Ce nouveau jeu de musique n’est pas la première fois qu’Harmonix expérimente pour permettre aux joueurs de DJ.

Le studio avait précédemment sorti un jeu appelé Dropmix, où les joueurs pouvaient mélanger des chansons en jouant aux cartes. Fuser ressemble beaucoup plus à Guitar Hero et Rock Band. Ces jeux ont pour but de simuler le jeu d’une vraie guitare ou batterie.

Fuser sera lancé cet automne sur PC, PS4, Switch et Xbox One.