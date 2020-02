Harry Styles annonce des spectacles d’Halloween à New York avec Orville Peck

Préparez vos costumes: Harry Styles organise deux nuits de spectacles d’Halloween au Madison Square Garden de New York cet automne. Ses événements «Harryween» les 30 et 31 octobre bénéficieront du soutien d’Orville Peck, et les participants sont encouragés à s’habiller en costume. Consultez l’affiche ci-dessous et rendez-vous sur son site Web pour plus d’informations.

Les dates “Harryween” font partie de Styles 2020 Love on Tour, qui comprend le soutien de Jenny Lewis, King Princess et Koffee. Les billets sont disponibles ici. (Pitchfork peut gagner une commission sur les achats effectués via les liens d’affiliation sur notre site.)

