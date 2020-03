Harry Styles reporte sa tournée européenne pour 2021

Harry Styles a reporté sa tournée européenne de 2020. Les spectacles, qui devaient avoir lieu en avril, mai et juin, auront désormais lieu en 2021. «Quiconque me connaît sait que jouer a toujours été ma partie préférée du travail musical», écrit Styles. “Cependant, dans des moments comme ceux-ci, la sécurité et la protection de l’équipe de tournée, des fans et de tous les autres pays du monde est une priorité immédiate.” Retrouvez l’annonce de Harry Styles ci-dessous.

King Princess est toujours prêt à rejoindre Harry Styles pour le trek. Les billets pour les spectacles de 2020 seront honorés l’année prochaine, selon Styles.

Harry Styles s’apprêtait à faire une tournée pour soutenir son deuxième album solo Fine Line. Il n’a pas fait d’annonce officielle de ses émissions nord-américaines avec Jenny Lewis et Koffee, mais a écrit que lui et son équipe «surveillent de près la situation dans le monde et continueront de vous mettre à jour dans les mois à venir».

