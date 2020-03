Hatebreed annonce la tournée américaine “ Monsters Of Mosh ” de mai 2020

Connecticut hardcore / maîtres en métal LA HAINE RACE ont annoncé une nouvelle liste de dates de tournées américaines pour 2020. Ils prendront la route avec Après l’enterrement, HAVOK et MORT TERRIFIANTE en mai. Billets pour le “Monstres de Mosh” trek go en vente le vendredi 6 mars à 10 h, heure locale. LA HAINE RACE entreprendra également une tournée aux États-Unis et au Canada à la fin de l’été, PARKWAY DRIVE.

LA HAINE RACE en tournée avec Après l’enterrement, HAVOK et MORT TERRIFIANTE:

01 mai – Laconia, NH – Granite State Music Hall #



02 mai – Lancaster, Pennsylvanie – Chameleon Club #



03 mai – Lakewood, OH – Phantasy Nightclub # @



04 mai – Nashville, TN – Brooklyn Bowl Nashville



05 mai – Pensacola, FL – Vinyl Music Hall



07 mai – Sauget, IL – Pop’s



08 mai – East Moline, IL – La ceinture de rouille



09 mai – Lexington, KY – Manchester Music Hall



10 mai – Charlottesville, VA – The Jefferson Theatre



12 mai – Asheville, Caroline du Nord – The Orange Peel



13 mai – Virginia Beach, VA – Élévation 27



14 mai – Poughkeepsie, NY – The Chance



15 mai – Huntington, NY – The Paramount

# Non Après l’enterrement, MORT TERRIFIANTE



@ Avec BATTLECROSS

Le mois dernier, LA HAINE RACE a sorti son premier nouveau single en quatre ans, “Quand la lame tombe”.

“Ce n’est qu’un avant-goût de ce qui va arriver et nous allons vraiment dur sur celui-ci”, a déclaré le leader Jamey Jasta. “La vitesse, l’intensité et la brutalité que les gens attendent de nous sont pleinement visibles. J’ai hâte de jouer à celui-ci en direct et de voir la fosse éclater.”

À un peu moins de trois minutes, “Quand la lame tombe” est un ripper absolu qui réaffirme la Prix ​​Grammy-nominated quintet’s status as one of the most relevant and impactful act in hard rock and heavy metal. Ce single autonome annonce également le début d’un nouveau chapitre dans LA HAINE RACEL’histoire qui est garantie d’être marquée par les mêmes pannes impitoyables, les hymnes bouleversants et les paroles poignantes qui en ont fait l’une des institutions les plus inébranlables de la musique lourde. “Quand la lame tombe” cristallise efficacement l’énergie et la fureur de LA HAINE RACEconcerts légendaires en direct dans un hymne plus pointu qu’une guillotine.

La piste anthémique est un régal pour les fans comme LA HAINE RACE terminer leur nouvel album, qui devrait sortir plus tard cette année. Tandis que “Quand la lame tombe” n’apparaîtra pas sur le prochain album, il établit certainement la table pour ce qui va arriver. Restez à l’écoute pour plus de détails sur LA HAINE RACEest le huitième album studio.

“Quand la lame tombe” arrive chaud sur les talons de l’anniversaire à guichets fermés montre que LA HAINE RACE intégré tout au long de 2019 et le succès sans précédent de 2016 “Le concret confessionnel”. Non seulement ces derniers totalisent 42 millions Spotify ruisseaux, mais unique “Regarder le baril d’aujourd’hui” a également enregistré plus de 25 millions Spotify ruisseaux.

