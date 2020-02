Hatebreed lance un nouveau single, ‘When The Blade Drops’

Connecticut hardcore / maîtres en métal LA HAINE RACE ont sorti un nouveau single appelé “Quand la lame tombe”. La chanson est tirée de l’album à venir du groupe, qui est provisoirement attendu en mai. Le suivi des années 2016 “Le concret confessionnel” a été produit par Chris “Zeuss” Harris, qui a déjà travaillé avec ROB ZOMBIE et QUEENSRŸCHE, parmi beaucoup d’autres.

LA HAINE RACE guitariste Wayne Lozinak a déclaré “Quand la lame tombe”: “J’ai hâte de l’entendre. C’est une super chanson et je pense que tu vas l’adorer.”

L’année dernière, LA HAINE RACE le batteur Matt Byrne Raconté New York lourd que son groupe a “absolument” une formule ou un modèle spécifique en ce qui concerne l’écriture de chansons. “Je pense que record à record, plus tôt vous irez, plus vous trouverez de matériel” hardcore “”, a-t-il déclaré. “Mais comme nous avons progressé au fil des ans, je pense que nous y avons injecté de plus en plus de” métal “. Nous sommes fans des deux genres. Je pense que c’est juste ce que nous écoutons et ce que nous aimons jouer, donc naturellement, c’est le genre de choses que nous allons écrire. “

Mat a continué en disant que LA HAINE RACE “expérimenté un peu” sur son effort éponyme de 2009. “C’est là que nous avons commencé à vraiment expérimenter – pas tellement le chant, mais peut-être en tenant une note dans les lignes vocales et en ajoutant quelques solos de guitare, un peu plus de travail déchiqueté, au lieu de juste – ce qui est typique LA HAINE RACE formule – structure de chanson simple, structure courte, partie rapide, ventilation, mi-tempo; il y a toujours ces éléments dans la musique “, a-t-il expliqué.” Et c’est l’identité, je pense que c’est la formule; c’est ce que nous avons naturellement toujours fait. Nous avons toujours été des fans de musique qui sort de la boîte et vous frappe juste au visage, et je pense que plus la chanson est longue – comme les gens sont de nos jours de toute façon – plus la chanson est longue, les gens se perdent et l’attention diminue et tout ça. Nous sommes donc courts et au point, mec – nous y arrivons. Nous vous frappons juste au visage et ensuite nous sommes partis. S’il y a une formule, ce serait celle-ci – juste courte et concise, courte et douce. “

LA HAINE RACE chanteur Jamey Jastadernier album solo de “Les chapitres perdus – Volume 2” est sorti en décembre.



