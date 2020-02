Havok lance le clip de “Phantom Force”

Thrashers basés dans le Colorado HAVOK sortira son nouvel album, “V”, le 1er mai via Century Media Records. Le clip officiel du premier single du disque, “Phantom Force”, peut être vu ci-dessous. Le clip, accompagné d’un avertissement de saisie, a été réalisé par K. Hunter Lamar de Digital Myle et est décrit dans un communiqué de presse comme “un barrage sensoriel de visuels qui correspond au son punitif HAVOK est connu pour.”

HAVOK guitariste principal Reece Scruggs commentaires sur la chanson: “Quelque part au milieu de l’écriture «V», nous nous sommes tous réunis et avons décidé que nous avions besoin d’une piste d’épluchage à part entière. Je me souviens David en disant, ‘Règne dans le sang’ tempo ‘, alors j’ai trouvé quelque chose presque immédiatement et je l’ai envoyé aux gars. Et à part quelques détails stylistiques subtils, il est resté assez fidèle à ce concept original. «Phantom Force» en tant que premier single assurera nos fans et sceptiques que nous n’avons pas perdu une étape dans la création de heavy metal vicieux, simple et sans gadgets. “

Et HAVOK guitariste / chanteur David Sanchez a ajouté ce qui suit à propos des paroles du titre: “«Phantom Force» concerne les morts mystérieuses qui surviennent pendant la paralysie du sommeil chez les Hmongs. Ces personnes ont fui leur patrie déchirée par la guerre et ne pouvaient pas sembler échapper à un destin terrifiant. Le but de cette vidéo était de représenter visuellement la peur et la panique que les gens devaient ressentir juste avant leur soudaine disparition nocturne. Regardez à vos risques et périls … “

“V”, HAVOKcinquième album studio et suivi acharné de 2017 “Conformicide” effort, a été conçu, mélangé, maîtrisé par Mark Lewis (CANNIBAL CORPSE, LE MEURTRE DAHLIA NOIR) et présente de superbes illustrations de Eliran Kantor (TESTAMENT, LA HAINE RACE). “V” sera disponible sous forme de CD digipak en édition limitée et de LP sur vinyle de 180 grammes avec affiche.

La liste des pistes pour “V” est:

01. L’ère post-vérité



02. Campagne de peur



03. Trahi par la technologie



04. Rituel de l’esprit



05. Interface avec l’infini



06. Dab Tsog



07. Phantom Force



08. Chirurgie esthétique



09. Panpsychisme



dix. Marchands de la mort



11. Ne le fais pas



