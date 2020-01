Hayley Williams annonce la sortie de son premier album solo “Simmer”

Hayley Williams est l’une des femmes les plus importantes en musique de sa génération. Tout le monde l’a rencontrée au milieu des années 2000 quand elle est devenue célèbre avec Paramore, qui malgré les changements et les évolutions qui existent au sein du groupe, elle est restée le leader du groupe. Il y a quelques mois, des rumeurs ont commencé à circuler qui pointaient vers un album solo du chanteur.

Plus tard, il lancerait de petits teasers de chansons et même une jolie campagne créative sur les réseaux sociaux. Après tant de spéculations, enfin Hayley Williams vient d’annoncer la sortie de l’album Petals For Amor et nous montre un petit aperçu de ce que l’on peut entendre sur cet album grâce à “Simmer”, le premier single de cette nouvelle étape de sa carrière.

Contrairement à ce à quoi nous étions habitués avec Paramore, jouer des chansons plus proches du pop punk, dans “Simmer”, le chanteur prend un chemin beaucoup plus mature en lançant plus de pop alternative et explore des sons plutôt sombres avec des basses sombres et synthétisés à partir d’un film d’horreur, tout ce temps Hayley nous raconte une histoire vraiment effrayante entre une famille détruite par la colère et la miséricorde.

Comme si cela ne suffisait pas, Hayley présente également une vidéo réalisée par Warren Fu – Qui a travaillé avec de nombreux artistes tels que Daft Punk, The Strokes, Chvrches, The Killers, Phoenix, Rex Orange County, Weezer, The 1975, The Weeknd, entre autres. Dans le nous voyons Williams courir nu à travers la forêt, tandis qu’une série de choses lui arrivent jusqu’à ce qu’il atteigne une maison où il fait face à un démon. Si l’idée de clips vidéo colorés de Paramore vous a été laissée, ce visuel peut vous faire sortir, parce que le chanteur parvient à nous faire entrer dans le monde sombre de la chanson, plein de tension et de stress.

Petals for Armour, le premier album solo de Hayley Williams sera disponible le 8 mai, mais pendant que ce jour arrive, écoutez son nouveau single ci-dessous: