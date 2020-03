Hayley Williams collabore avec Boygenius dans la chanson “Roses / Lotus / Violet / Iris”

En début d’année Hayley Williams, la frontgirl de Paramore a annoncé la sortie de son premier album solo, Pétales pour l’armure, provoquant un battage médiatique au sein de ses fans. Avec le premier single qu’il a sorti, “Simmer”, il a précisé que les choses étaient sérieuses, car elles avaient un son beaucoup plus sombre par rapport à tout ce à quoi nous étions habitués, Depuis, il a sorti quelques morceaux qui nous font exploser la tête mais maintenant il nous présente quelque chose de très spécial.

Le nom de sa nouvelle chanson est “Roses / Lotus / Violet / Iris” Pourquoi disons-nous que c’est spécial? Eh bien, parce que c’est la première collaboration de Hayley sur cet album, et pour elle, elle a choisi un groupe de filles assez talentueux, Boygenius, composé de Julien Baker, Phoebe Bridgers et Lucy Dacus. Comme si cela ne suffisait pas, c’était la première fois en près de deux ans qu’ils étaient tous ensemble, alors voici le pouvoir des filles du vraiment.

Bien que l’on puisse penser que cette chanson est plus de Boygenius avec Hayley, la vérité est tout à fait le contraire, parce qu’il a cette ambiance qu’il nous a présenté dans les précédents singles, avec une aura mystérieuse et plein d’éléments qui surprennent vraiment comme un kit de batterie rythmique, des synthétiseurs très subtils et même des arrangements de cordes qui accompagnent les voix des quatre harmonisant à tout moment.

Sans doute c’est une chanson pop assez intéressante et personnelle, ce qui nous montre que Hayley Williams en plus de faire des hymnes pop punk Il peut également entrer dans des sons beaucoup plus élaborés qui nous conduisent parfois légèrement au jazz.. “Roses / Lotus / Violet / Iris” est l’une de ces chansons qui peuvent être merveilleusement entendues avec des écouteurs et qui mettent toute l’attention du monde.

N’oubliez pas que Petals For Armor arrivera à tout le monde le 8 mai. Bien que cela se passe mieux, nous ne vous en disons pas plus, arrêtez ce que vous faites et regardez ci-dessous la nouvelle chanson de Hayley Williams avec Boygenius: