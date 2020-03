Hayley Williams de Paramore annonce sa tournée

Hayley Williams a annoncé sa toute première tournée solo, derrière ses prochains débuts en solo PETALS FOR ARMOUR. Il doit débuter en mai avec une représentation au Melkwelg Max à Amsterdam le 13 mai, et emmènera la chanteuse de Paramore à travers les villes d’Europe et d’Amérique du Nord. Consultez ici l’horaire dans l’affiche ci-dessous. Achetez vos billets ici. (Pitchfork peut gagner une commission sur les achats effectués via les liens d’affiliation sur notre site.)

Williams a récemment publié la première partie de PETALS FOR ARMOUR. Le LP complet sort le 8 mai. Lisez “Pourquoi les artistes divisent-ils leurs albums en versions séparées?” sur le terrain.

