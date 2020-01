Hayley Williams de Paramore annonce son premier album solo et partage une nouvelle chanson: écouter

Le leader de Paramore, Hayley Williams, a publié un nouveau single solo et son clip vidéo d’accompagnement (réalisé par Warren Fu). Découvrez «Mijoter» ci-dessous.

“Simmer”, produit par Taylor York de Paramore, est le premier single du premier album solo de Williams, PETALS FOR ARMOUR, qui arrivera le 8 mai via Atlantic. Williams a déclaré dans un communiqué de presse:

Je suis tellement prêt et incroyablement humilié à partager ce projet.

Ce fut une expérience effrayante et stimulante. Certains de mes plus fiers

des moments comme parolier se sont produits en écrivant PETALS FOR ARMOUR. Et moi

a pu obtenir mes mains un peu plus sales que d’habitude en ce qui concerne

instrumentation. Je suis dans un groupe avec mes musiciens préférés donc je n’ai jamais

ressentent vraiment le besoin de jouer un rôle de joueur en ce qui concerne

Enregistrements de paramore. Ce projet a cependant bénéficié d’un peu

de naïveté musicale et de brutalité et j’ai donc expérimenté un peu plus.

J’ai fait ça avec certaines des personnes les plus proches de moi. Leur respective

les talents brillent vraiment tout au long du disque. J’aime à penser que nous

tous se font mieux et le résultat est quelque chose qui sonne et

SENTIR exactement comme je l’espérais. Maintenant qu’il est temps de tout mettre

là-bas, je peux enfin expirer. Je suis ravi de laisser les gens entrer

découvrir une autre facette de moi-même que je n’ai que très récemment

se familiariser avec.

Hayley Williams n’a partagé qu’une poignée de chansons solo par le passé. En 2009, elle a contribué «Teenagers» à la bande originale de Jennifer’s Body et, en 2017, elle a couvert «Nineteen» pour Tegan et Sara pour présenter The Con X: Covers. Elle a également figuré sur un certain nombre de pistes en dehors de Paramore ces dernières années. L’année dernière, elle est apparue sur “Uncomfortably Numb” sur le football américain et Williams a collaboré avec CHVRCHES en 2016 pour une nouvelle version de “Bury It”.

Lisez «Les 200 meilleurs albums des années 2010» de Pitchfork avec After Laughter au n ° 169.

.