Hayley Williams nous encourage ces jours-ci avec son nouveau morceau “Over Yet”

Dans ces moments où les concerts en direct ainsi que les festivals à travers le monde sont interrompus par la situation que nous vivons en raison du coronavirus, la musique nous aide à sortir de cela et à ne pas devenir fou en essayant. C’est pourquoi de nombreux artistes ont décidé de lancer quelques chansons alors que tout revient à la normale et Heureusement, notre chère Hayley Williams a décidé de nous faire plaisir ces jours-ci.

Comme vous vous en souviendrez La frontgirl de Paramore a annoncé il y a quelques mois qu’elle allait sortir Petals For Amor, son premier album solo, quelque chose qui a sans aucun doute excité ses fans car cela fait du bien depuis qu’il a sorti de la musique avec son groupe. Cependant, à la surprise de beaucoup, dans cette nouvelle facette de sa carrière, la chanteuse expérimente différents sons et rythmes, résultant jusqu’à présent et grâce aux singles un album assez intéressant à écouter.

Au fait Avez-vous déjà vérifié l’excellente interview que nous avons réalisée? Nous avons eu la chance de parler avec Hayley de ces chansons, de leur façon de chanter et bien sûr, des fans mexicains.

“L’histoire de Paramore est l’une de mes histoires préférées”: une entrevue avec Hayley Williams

Poursuivant la promotion de cet album et profitant de ces journées à domicile, Hayley Williams a décidé de sortir un morceau de plus avant le lancement officiel de l’album et ça ne sonne pas mal du tout. Le nom de cette chanson est “Over Yet”, un sujet totalement différent de ce qu’il nous avait montré, car basé sur une basse frénétique ainsi que sur certains synthés et boîtes à rythmes, on dirait une chanson punk à danser comme s’il n’y avait pas de lendemain.

Les paroles sont parfaites pour nous motiver en ces jours d’isolement, car Hayley nous invite à avoir de la résistance, de la persévérance et qu’à la fin de la route il y aura toujours une lumière d’espoir pour nous. Comme si cela ne suffisait pas, il a également publié une vidéo réalisé par Williams elle-même aux côtés de Lindsey Byrnes –Qui avait déjà travaillé avec Paramore il y a quelques années.

Dans ce clip vidéo nous avons une vision beaucoup plus personnelle du chanteur, eh bien il y a des photos d’elle à la maison ainsi qu’en studio et en train d’enregistrer son nouvel album, comme si A travers toutes ces images, elle nous montrera en quelques minutes le processus qui l’a amenée à débuter sa carrière solo, à ne pas manquer si vous êtes fan d’os rouges.

Petals For Amor, l’album solo de Hayley Williams sera disponible le 8 mai, mais pendant que ce jour arrive, laissez pour l’instant ce que vous faites et égayez votre journée En vérifiant ci-dessous la vidéo de “Over Yet”, sa nouvelle chanson: