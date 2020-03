Hayley Williams partage une nouvelle chanson avec Boygenius: écouter

En février, Hayley Williams de Paramore a partagé la première partie de son nouvel album PETALS FOR ARMOUR. Le deuxième opus de l’album devait arriver cette semaine. Williams a toutefois retardé la libération, en raison de l’inquiétude entourant l’épidémie de coronavirus (COVID-19), a-t-elle annoncé.

Au lieu de cela, Williams a partagé “Roses / Lotus / Violet / Iris”, qui présente des chœurs de boygenius (le trio de Julien Baker, Lucy Dacus et Phoebe Bridgers). Écoutez ci-dessous.

“Je voulais laisser tomber une ligne très rapidement pour donner une mise à jour sur mon prochain album, PETALS FOR ARMOUR, et ce qui se passe avec ma musique à la lumière de l’effet de COVID-19”, a écrit Williams. «J’avais prévu de laisser tomber un autre EP de chansons cette semaine, mais après quelques jours de réflexion, je ne me sens plus à l’aise de poursuivre ce plan. Ma raison étant que, comme tout le monde, je ressens beaucoup d’anxiété en ce moment. »

PETALS FOR ARMOUR, le premier solo de Williams *, sortira le 8 mai. Lire “Pourquoi les artistes divisent-ils leurs albums en versions distinctes?” sur le terrain.

