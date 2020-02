Hayley Williams sort la première partie de son nouvel album PETALS FOR ARMOUR: Listen

Hayley Williams a sorti la première partie de son prochain album PETALS FOR ARMOUR, avec ses singles précédemment sortis et trois nouvelles chansons. Elle a également partagé le clip de l’une de ces nouvelles chansons, “Cinnamon”. Réalisée par Warren Fu, la vidéo montre la frontwoman de Paramore explorer une maison étrange. Trouvez tout cela ci-dessous.

PETALS FOR ARMOUR arrive dans son intégralité le 8 mai via Atlantic. Avant aujourd’hui, Williams a partagé les chansons «Simmer» et «Leave It Alone». Elle a également récemment fait une apparition sur le Live Lounge de BBC Radio 1, où elle a repris «Don’t Start Now» de Dua Lipa.

