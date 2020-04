Hayley Williams sort “Why We Ever”, une chanson qu’elle a écrite à son pire

Si quelqu’un a été occupé avec l’esprit et les mains ces derniers temps, c’est Hayley Williams. Sur son projet solo, il publie constamment des chansons et des EP de son projet Petals for Armor, qui aboutira à un album complet le 8 mai. Aujourd’hui (16 avril), la chanteuse de Paramore a partagé sa dernière chanson, «Why We Ever», ainsi qu’une vidéo que Williams elle-même a tournée l’automne dernier.

Hayley Williams a pris son compte Instagram et a dit à tous ses fans que “Why We Ever” est l’une des premières chansons qu’il a écrites pour son projet solo. «En décembre 2018, j’ai acheté Pro Tools, une interface et des haut-parleurs et j’ai décidé d’apprendre quelque chose de nouveau. Ces moments sont de ma première tentative (on parle de temps / phase / mélodie… etc! ”.

Williams a ensuite fourni un contexte pour le moment de sa vie quand il a écrit cette chanson: «C’était au point le plus bas depuis un certain temps. Ma tristesse se manifeste. Maintenant, je regarde en arrière et je reconnais que ce soir est le début d’une nouvelle saison de ma vie, où je prends la responsabilité d’apprendre à mieux aimer.. J’ai été très déçu d’amour. Ce fut le début de reconnaître mes mauvais schémas et de reconnaître que je suis prêt à les surmonter. Merci @micahtawlks d’avoir aidé à terminer et à repenser cela pour l’album. »

“Why We Ever” est la neuvième chanson de Petals for Armor. En février, Williams a sorti le premier EP du projet, qui contient des morceaux tels que “Simmer”, “Cinnamon” et “Leave It Alone”. Au cours du dernier mois et demi, Hayley a également sorti les morceaux “Over Yet”, “My Friend” et “Roses / Lotus / Violet / Iris”, une collaboration avec Boygenius. Avec ce rythme, ses fans devraient être plus qu’heureux et enthousiastes pour le 8 mai pour arriver et partager tout son nouvel album.