HBO reprend le documentaire sur le viol de Russell Simmons après la sortie d’Oprah

On the Record, un documentaire qui explore les allégations d’agression sexuelle et de viol contre le co-fondateur de Def Jam Records, Russell Simmons, a été acheté par HBO.

Le mois dernier, Oprah Winfrey s’est retirée de son rôle de productrice exécutive du film et a déclaré qu’il ne serait plus disponible via Apple TV +, comme initialement prévu. Winfrey a clairement indiqué qu’elle croyait les victimes présumées, mais n’est pas d’accord avec la direction créative prise par les cinéastes, en plus de leur décision de montrer le travail au Sundance Film Festival.

Il semble cependant que les producteurs aient eu raison d’envoyer On the Record à Sundance, qui a reçu deux ovations debout et a par la suite suscité l’intérêt des plus hauts gradés de HBO.

HBO n’a pas annoncé de date de sortie officielle pour le documentaire, mais il devrait faire partie du service HBO Max, qui devrait faire ses débuts en mai. Contrairement au réseau HBO traditionnel, Max proposera des émissions de télévision non HBO et une bibliothèque de contenu qui ressemble davantage au catalogue de Netflix.

Le film de Russell Simmons a été créé par Kirby Dick et Amy Ziering, qui ont enquêté sur les allégations de viol portées contre Simmons par un certain nombre de femmes, en particulier Drew Dixon, qui s’est manifestée via un article du New York Times 2017. La première de ces allégations remonte à 1991 et l’État de New York n’a pas de délai de prescription pour le viol au premier degré.

Simmons a fondé Def Jam en 1983, aux côtés de Rick Rubin.

Le natif de New York a quitté ses postes de direction à Def Jam, CNNMoney et ailleurs en 2017, après que l’histoire de Dixon a incité de nombreuses autres personnes à parler publiquement de leurs propres expériences.

Bien que Simmons ait nié avec véhémence ces allégations, il a vendu ses actifs en 2018 et a déménagé à Bali, en Indonésie, qui n’a pas de traité d’extradition avec les États-Unis.