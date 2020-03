Hé! Carla Morrison a inspiré Billie Eilish pour composer une de ses chansons

Il y a peut-être quelques années, il était impossible d’y penser, mais L’industrie musicale d’aujourd’hui, dans le monde entier, a réussi à briser certaines barrières entre les genres et les nationalités d’une manière considérable, quelque chose qui à son tour nous a fait rencontrer soudainement des collaborations entre des artistes tels que Snoop Dogg et Banda MS, ou dans ce cas, nous découvrons que des artistes comme Carla Morrison sont devenus une source d’inspiration pour des artistes comme Billie Eilish.

La chanteuse américaine, devenue l’un des derniers phénomènes mondiaux du monde de la musique, Il a partagé à travers ses histoires Instagram plusieurs listes de lecture avec les chansons ou artistes qui ont inspiré certaines des chansons qu’il a composées au cours de sa carrière.. Et oui, à la surprise de certains, Carla Morrison est apparue dans l’un d’eux. Comme c’est cool

C’est arrivé le 25 mars, Billie Eilish a publié ses listes de chansons à ses fans lors de la création de chansons comme “I Love You”, “Listen Before I Go”, “When the Party’s Over”, entre autres et dont l’inspiration vient d’artistes comme Bon Iver, XXXTentacion, Tyler, le créateur, Frank Sinatra et bien sûr, Carla Morrison.

C’était la chanson “C’est toi”, du chanteur né en Basse-Californie, le a inspiré la chanson «Wish You Were Gay» de Billie Eilish, qui fait partie de son premier album When We All Fall Asleep, Where Do We Do?, sorti l’année dernière et qui a aidé la jeune de 18 ans à être reconnue comme l’un des artistes émergents les plus importants d’aujourd’hui.

La nouvelle est arrivée aux oreilles de Carla Morrison, qui à travers son compte Twitter a partagé l’émotion causée par le fait de savoir que sa musique a inspiré Billie Eilish.

Alors que les nouvelles en ont surpris plusieurs, L’admiration de Billie pour Carla n’a rien de nouveau. En fait, l’année dernière Lorsque la chanteuse est venue au Mexique pour se produire à Corona Capital, elle a mentionné dans une interview avec El Universal que la chanson de Carla Morrison était l’une de ses préférées..

En outre, sur Internet jusqu’à il y a une reprise que Billie a faite à la chanson de Morrison il y a longtemps, où sa voix est similaire à celle de Carla. Mais ce n’est pas la chose la plus surprenante de toutes, puisque sa façon de prononcer les mots en espagnol nous laisse tout simplement sans voix. Ici, nous les laissons: