Headie One et Fred à nouveau .. Annoncer un nouveau mixtape Ft. Jamie xx, FKA twigs et Sampha

Le rappeur londonien Headie One s’est de nouveau associé au producteur Fred .. pour une mixtape appelée GANG. Il sort ce vendredi 3 avril (via Relentless). La version en huit pistes présente des contributions de brindilles FKA, Jamie xx, Sampha et Octavian, ainsi que de slowthai, qui est échantillonné sur «Tyron». Consultez la liste des titres et les illustrations ci-dessous. De plus, regardez à nouveau Headie One et Fred .. le clip de “Charades” de GANG.

Dans un communiqué, Headie One a expliqué:

GANG vient d’un point de vue différent de mes projets précédents. C’est beaucoup plus brut d’émotion, pas seulement de mon propre récit comme

[August 2019’s] Musique X

Route

mais cette fois, de mes pairs. GANG est un amour partagé de la musique

deux personnes d’horizons différents. Le titre représente la fidélité

et l’amitié, ces choses sont importantes pour moi et Fred et moi

rapidement développé tout en enregistrant le projet au cours des dernières

mois. Nous sentons que nous créons vraiment quelque chose de spécial quand nous sommes

ensemble.

GANG est une forme d’art partagée – une énergie positive pour le Royaume-Uni en 2020.

Fred encore .. a ajouté:

Headie est la vérité. Je l’ai réalisé lorsque nous avons fait une chanson pour la première fois

ensemble, j’ai coupé toute la musique pour que vous puissiez vraiment entendre chaque parole

et leur donner de l’espace. Nous avons fait cinq ou six chansons dans le couple suivant

semaines et chaque fois je ne pouvais pas croire à quel point il était courageux et honnête

indépendamment de tout ce que je lui ai lancé. J’ai beaucoup d’amour pour lui.

Il boit aussi de la Guinness avec moi dans mon appartement pour que vous sachiez qu’il est un vrai

une.

GANG:

01 Raconté

02 GANG

03 Judge Me (Interlude) [ft. FKA twigs]

04 Charades

05 Fumée [ft. Jamie xx]

06 Tyron (Interlude)

07 Connais-moi

08 SOLDATS [Ft. Sampha]

.