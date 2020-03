Health-Ade Kombucha fondateurs Daina Trout & Vanessa Dew Profile

Dans le cadre de notre série en cours à l’occasion du Mois international de la femme, nous avons mis en avant des femmes de toutes les facettes de l’industrie grâce à notre campagne “Women To The Front”.

Avec la conviction que les femmes ne devraient pas seulement être au premier plan de la conversation ce mois-ci (mais tous les mois), notre objectif est de mettre en valeur les artistes, les entrepreneurs, les créatifs, les propriétaires d’entreprise et les pionniers. Ensuite, dans notre série, les cofondateurs de Santé-Ade Kombucha, Vanessa Dew et Daina Trout.

Le style de vie de santé et de bien-être est synonyme de Californie du Sud, il est donc logique que le duo de meilleurs amis et les cofondateurs de Health-Ade Kombucha aient fait leurs débuts à Los Angeles.

Native Angeleno Vanessa Dew a rencontré Daina Trout et son mari Justin, également co-fondateur, dans un club d’entrepreneuriat créé par Trout. Son diplôme en biochimie de l’UC San Diego et un MBA de l’Université de Californie du Sud ont préparé Dew pour un avenir dans les sciences de la santé, mais c’est son implication dans l’entreprenariat féminin – comme le Female Founder Collective de SC et le groupe d’entrepreneuriat de Trout – qui l’a lancée dans la co- fondant l’une des marques de kombucha les plus répandues sur les étagères.

La chance a peut-être mis Dew en contact avec la truite, mais c’est une combinaison unique de science, de compétence et de dynamisme qui a mené au succès de l’équipe. Trout était déjà à Los Angeles après avoir obtenu son diplôme à l’Université Tufts, où elle a obtenu une maîtrise en nutrition et en santé publique.

Elle vivait déjà le slogan de la marque «suivez votre instinct» lorsqu’elle a rencontré Dew et s’est rendu compte que les trois partenaires avaient quelque chose de spécial entre leurs mains collectives. Trout a commencé à brasser le kombucha dans son appartement et à vendre les bouteilles de pâte filée sur les marchés de producteurs locaux. Aujourd’hui, leur produit se trouve dans plus de 30 000 épiceries, dont Target, Whole Foods et Costco.

Leur Health-Ade Kombucha est conçu pour des modes de vie sains – ils veulent que leurs clients se sentent mieux et plus actifs. Et pour ce duo féminin, cela signifie beaucoup de danse!

«Pour moi, la musique est l’endroit où je vais quand j’ai besoin d’un peu de« jus »supplémentaire», explique Trout. “Les équipes dépendent de leurs dirigeants pour l’inspiration,

ce qui peut être beaucoup de pression, surtout lorsque vous avez une journée difficile.

«Quand je cherche à être motivé et à traverser une période de pression, j’aime les chansons avec un rythme fort et des paroles édifiantes comme Katy Perry’S‘ Roar ’(que j’écoute avant chaque réunion du conseil d’administration) ou à peu près tout par Kanye West. Je ne sais pas ce que je ferais sans musique, et vous pouvez souvent me trouver dans ma voiture avec les haut-parleurs qui explosent. “

En 2019, Trout a été incluse dans la liste des 100 fondatrices de Inc et a également été nommée Personne de l’année de BevNet. Alors que Trout considère la musique comme un moteur de motivation, Dew voit les chansons comme une évasion et un réconfort pour son esprit:

«En tant que leader, cela peut souvent être une route solitaire et il y a peu d’endroits pour obtenir un confort personnel pour continuer, mais vous savez que vous en avez besoin pour votre équipe, votre entreprise et pour vous-même. La musique a une façon si unique de m’attraper et me donne le réconfort dont j’ai besoin! Parfois, la musique peut me pousser à prendre la journée ou offre juste la bonne ambiance pour se détendre et se relaxer. Ça peut être ma thérapie en quelque sorte. »

«Pour commencer la journée et me sentir comme un baller complet, je joue généralement Rihanna ou Jay-Z, mais pour me détendre dans le bain après une longue journée,« On and On »d’Erykah Badu se répète depuis des années maintenant. “

