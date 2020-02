‘Heartbreaker’: un post-script mémorable dans l’histoire de Free

Le sixième et dernier album studio de Gratuit fournit une fin étrange à l’histoire de l’un des meilleurs groupes de blues-rock de Grande-Bretagne, mais très réussie. Le record était Heartbreaker, et il est entré dans le classement du Royaume-Uni le 3 février 1973. Il les verrait se retirer dans un désarroi personnel, mais ironiquement avec un top dix LP et un autre top dix dans le puissant «Wishing Well».

Après l’échec relatif de leur quatrième album studio Highway, Free avait décidé de se séparer en 1971 – après quoi, perversement, le Free Live! ensemble publié par Island cette année-là est entré dans le top dix britannique. En partie pour le bien de Paul Kossoff, un brillant guitariste mais une âme troublée qui luttait contre la dépendance, ils sont revenus ensemble pour Free At Last en 1972, qui les a ramenés dans le top 10 britannique et contenait un autre hit de signature, “ Little Bit Of Love . ‘

L’élan de ce succès a suffi, à peine, à reporter Free dans un album final. Mais la fragile harmonie au sein du groupe avait été ébranlée par la lourde tournée de soutien à Free At Last, qui a mis en haine les inimitiés personnelles et montré trop douloureusement que Kossoff n’était pas à la hauteur des rigueurs de la route. Le bassiste Andy Fraser, encore âgé de seulement 20 ans, a quitté le groupe.

Heartbreaker a été enregistré fin 1972 aux Island Studios avec une nouvelle formation dans laquelle Fraser a été remplacé par le bassiste japonais Tetsu Yamauchi, plus tard pour rejoindre les Faces. Ils ont également ajouté un cinquième membre du claviériste John ‘Rabbit’ Bundrick, également plus tard pour être étroitement associé à une autre institution de rock britannique, The Who.

Fraser avait été le principal collaborateur de Free avec le chanteur Paul Rodgers, alors le chanteur a lui-même contribué quatre chansons, Bundrick en a écrit deux, et un Kossoff malade a été crédité sur une paire, dont «Wishing Well». L’album a fait ses débuts au Royaume-Uni au n ° 16, atteignant son apogée de n ° 9 dans sa deuxième semaine. Il a atteint le n ° 47 en Amérique, alors que «Wishing Well» est devenu un succès n ° 7 chez lui.

Mais les dates live pour soutenir l’album se sont avérées être une tournée trop loin. Kossoff, en vérité un peu acteur du dossier, était trop malade pour voyager et a été remplacé pour les dates par Wendell Richardson d’Osibisa. À la fin de la tournée, Free a fait de même, se déplaçant dans d’autres domaines notables de l’histoire du rock.

Rodgers et le batteur Simon Kirke ont co-formé Bad Company, et Andy Fraser a eu du succès en composition, notamment avec le Robert Palmer frappé “Every Kinda People.” Kossoff, tragiquement, mourrait d’une crise cardiaque en 1976 après un certain succès avec Back Street Crawler. Heartbreaker était un post-script étrange mais mémorable pour le temps de Free ensemble.

