Heart’s Ann Wilson annonce sa tournée solo du printemps 2020

CŒURc’est Ann Wilson entreprendra une tournée solo ce printemps. Le trek marquera Annest la première série de spectacles en solo depuis CŒUR terminé le “Love Alive” tournée l’année dernière après la plus longue pause du groupe depuis des décennies.

Ann interprétera des chansons de son vaste catalogue, commémorant CŒUR-des classiques avec le travail de ses disques solo, “Espoir et gloire” (2007), “La chose d’Ann Wilson” (2015) et son dernier album de reprises, “Immortel” (2018). La mise en vente générale des billets débute ce vendredi 21 février à 10 h, heure locale.

Ann Wilson est l’une des plus grandes voix de l’histoire du rock’n’roll. Depuis 40 ans, Ann est la chanteuse principale du groupe de rock CŒUR (35 millions de disques vendus), passionnant le public avec sa puissance vocale et son don naturel pour envelopper sa voix autour d’une émotion dans une chanson et la poser aux pieds de l’auditeur. Ann taillé un endroit pour que les femmes dominent une scène rock, et son statut d’icône a été cimenté quand CŒUR a été intronisé au Temple de la renommée du rock and roll en 2013.

Des dates de tournée:

30 avril – Englewood, NJ – Bergen Performing Arts Center



01 mai – Mashantucket, CT – Foxwoods Resort Casino, Fox Theatre



03 mai – Derry, NH – Tupelo Music Hall



04 mai – Huntington, NY – Paramount Theatre



06 mai – Albany, NY – The Egg Performing Arts Center



07 mai – Medford, MA – The Chevalier Theatre



09 mai – Atlantic City, NJ – Onde sonore Hard Rock Cafe



10 mai – Annapolis, MD – Maryland Hall for the Creative Arts



12 mai – Alexandria, VA – Birchmere Music Hall



13 mai – Wilkes Barre, PA – F.M. Centre Kirby pour les arts du spectacle



18 mai – St. Charles, IL – The Arcada Theatre



20 mai – Milwaukee, WI – The Pabst Theatre



21 mai – Northfield, OH – MGM Northfield Park



31 juillet – Paso Robles, Californie – California Mid-State Fair *

* Apparence au festival

Annalbum solo de 2018, “Immortel”, contenait des reprises de chansons classiques d’artistes décédés.

L’automne dernier, Ann et Nancy Wilson a laissé entendre que la nouvelle musique pourrait bientôt venir de la réunifiée CŒUR.

“Parce que la tournée a été si épanouissante et assez réussie, c’est amusant de commencer à imaginer quelle pourrait être la prochaine étape”, Nancy m’a dit. “Une nouvelle chanson ou deux serait une belle chose.”

Un nouvel album de CŒUR serait le premier groupe depuis 2016 “Beautiful Broken”, qui était un mélange de nouvelles chansons et de versions réinventées de CŒURLes coupes classiques.



