Heathen: vidéo lyrique pour ‘Control By Chaos’ de ‘The Evolution Of Chaos’ Remastered Remastered 10th Anniversary

La réédition remasterisée du 10e anniversaire de PAÏEN‘s “L’évolution du chaos” l’album sera disponible le 31 janvier via Records de mascotte. La sortie sera disponible sur CD / DVD, 2LP et numériquement avec une piste bonus inédite, “Saisons du purgatoire”. Le CD / DVD sera accompagné d’un documentaire “making-of” de deux heures sur l’album ainsi que d’une performance live de 2009 Thrash Domination au Japon.

La vidéo lyrique officielle de “Control By Chaos” de “L’évolution du chaos” la réédition peut être vue ci-dessous.

Quand “L’évolution du chaos” a été initialement publié en janvier 2010, il était PAÏENest la première collection complète de nouveaux matériaux en 18 ans et les a vus surfer sur une vague de la résurgence de la scène thrash. La formation d’enregistrement du groupe était composée d’un chanteur David White, guitariste Lee Altus, guitariste Kragen Lum, bassiste Jon Torres et percussionniste Darren Minter. L’album a également présenté des apparitions invitées par des membres de EXODE.

PAÏEN est souvent crédité – aux côtés EXODE, TESTAMENT, INTERDIT, ANGE DE LA MORT et LA VIOLENCE – d’être l’un des leaders de la scène thrash metal de la Bay Area du milieu à la fin des années 1980.

Depuis sa création en 1984, PAÏEN a subi plusieurs changements de programmation, laissant Altus comme le seul membre constant.

À ce jour, PAÏEN a sorti trois albums studio: 1987 “Briser le silence”, 1991 “Victimes de tromperie” et ce qui précède “L’évolution du chaos”.

PAÏENbatteur de 25 ans, Darren Minter, a quitté le groupe en mai 2013 “en raison de circonstances imprévues”.

Le batteur Jon Dette, qui a joué avec TERRE GELÉE, SLAYER, ANTHRAX et TESTAMENT, assis derrière le kit pour PAÏEN sur la tournée européenne de 2013 du groupe de thrash de la baie de San Francisco avec GENERATION KILL et BOULON DE POUSSIÈRE.

PAÏEN en 2012 a signé un accord avec Dossiers de souffle nucléaire.

Altus a été membre de EXODE depuis 2005. Il a rejoint le groupe en remplacement de Rick Hunolt, qui est parti EXODE de se concentrer sur sa vie de famille.

PAÏEN a passé les derniers mois à travailler sur le suivi de “L’évolution du chaos”.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).