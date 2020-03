Heaven Shall Burn: Clip vidéo «übermacht»

LE CIEL BRULERAc’est Philipp Hirschvidéo de musique dirigée pour la chanson “Übermacht” peut être vu ci-dessous. Le morceau est extrait du nouvel album du groupe allemand, “De la vérité et du sacrifice”, qui sort aujourd’hui (vendredi 20 mars) via Century Media Records.

Guitariste Maik Weichert dit: “Pour nos conditions, c’est une vidéo inhabituelle pour un LE CIEL BRULERA chanson et était très amusant à tourner. “Übermacht” est l’une de nos chansons préférées de l’album et nous sommes ravis d’entendre ce que vous en pensez. “

Sur “De la vérité et du sacrifice”, vous pouvez vous attendre LE CIEL BRULERAle son caractéristique de la marque, des airs plus inhabituels et des cordes atmosphériques avec lesquelles le groupe s’est étoffé. Sven Helbig et enregistré avec chef d’orchestre Wilhelm Keitel à Minsk. En plus d’environ 100 minutes de musique sur l’album régulier, les éditions limitées sont accompagnées d’un documentaire de 80 minutes, “Mein Grünes Herz à Dunklen Zeiten” (“My Green Heart In Dark Times”), par un producteur renommé Ingo Schmoll, qui a suivi le groupe pendant près d’un an afin d’aller au fond du LE CIEL BRULERA phénomène.

Au lieu de rester coincés dans le cycle toujours exténuant des enregistrements en studio, des sorties d’albums et des tournées, les membres de LE CIEL BRULERA se sont permis une pause bien méritée. Tout en prenant du temps libre, les membres ont rechargé leurs batteries et rassemblé de nouvelles influences et idées.

Weichert explique: “Nous avons décidé qu’un album n’était pas assez bon, mais nous voulions créer un double album comme déclaration. Notre objectif était une œuvre d’art totale dans laquelle les gens pourraient plonger, quelque chose qui laisse beaucoup de place aux surprises et expériences. Il était juste de donner à nos fans deux fois plus après les avoir laissé attendre si longtemps. “

Conceptuellement, “De la vérité et du sacrifice” est divisé en deux moitiés: “de vérité” et “de sacrifice”. Weichert ajoute: “Le titre explore l’idée de vérité et la question du type de sacrifices que vous êtes prêt à faire pour cela. Quelque chose se reflète dans l’œuvre d’art: Une guerrière protège son enfant avec son propre corps. Pendant que la mère représente la volonté sacrifier l’enfant, c’est défendre la vérité. ” L’œuvre originale gracieuseté de Eliran Kantor (TESTAMENT, TERRE GELÉE, SODOM) est un triptyque montrant la mère comme un enfant et son fils comme un adulte. “C’est un titre qui fait référence à de nombreux développements actuels: la cécité des gens dans la vie quotidienne et la réticence à faire des sacrifices pour apporter des changements. Pourtant, il y a beaucoup de gens dans ce monde qui font exactement cela: les enseignants en Afrique risquent leur vie afin de pouvoir éduquer les enfants, les journalistes et les lanceurs d’alerte qui mettent leur propre sécurité en danger afin de signaler les problèmes. “

Liste des pistes:

CD1

01. Marche de rétribution



02. Pensées et prières



03. Éradiquer



04. Protecteur



05. Übermacht



06. Mon cœur et l’océan



07. Expatrié



08. Que signifie la guerre



09. Mettre fin à l’insouciance



dix. Les cendres de mes ennemis

CD2

01. Enfants d’un petit Dieu



02. La Résistance



03. Les douleurs de la victoire



04. Apatride



05. Tirpitz



06. Vérité



07. Masse critique



08. Eagles parmi les vautours



09. Faiblesse quittant mon cœur

LE CIEL BRULERA est:

Guitare: Maik Weichert



Basse: Eric Bischoff



Guitare: Alexander Dietz



Chant: Marcus Bischoff



Tambours: Christian Bass



