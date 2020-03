Heavy Metal Thunder: Les origines du Heavy Metal

D’où vient la musique métal et comment a-t-elle obtenu son nom?

Le métal lourd est né en 1839. Il s’agit d’un terme chimique décrivant un ensemble de métaux faiblement connectés définis comme étant fréquemment toxiques pour les humains, notamment le plomb, le fer, le mercure et le lithium. Plus d’un siècle plus tard, le terme Heavy Metal a trouvé sa place dans la littérature lorsqu’il est apparu dans le roman de William S. Burroughs de 1961, The Soft Machine, en référence à l’un de ses personnages, Uranian Willy: The Heavy Metal Kid. Burroughs a déclaré à The Paris Review: “Je sentais que le métal lourd était en quelque sorte l’expression ultime de la dépendance, qu’il y avait quelque chose de métallique dans la dépendance, que le stade final atteint n’était pas tant végétal que minéral.”

Six ans plus tard, il est passé à la musique, à travers une chanson rock classique. Steppenwolf“Born to be Wild”, enregistré en 1967 et sorti en 1968 sur leur premier album de longue durée, Steppenwolf, contenant le célèbre lyrique “I like smoke and lightnin”, heavy metal thunder “.

C’est à la fin des années 1970 que la première utilisation du «Heavy metal» est apparue lors de la description de la musique. Humble Pie«Aussi sûr qu’hier est» dans le magazine Rolling Stone par «Metal Mike Saunders».

Origines précoces

Comme beaucoup d’autres styles musicaux, le heavy metal a évolué non seulement en un seul endroit à la fois, mais en plusieurs endroits à la fois. De la Californie à New York, en passant par l’Atlantique jusqu’en Angleterre, en particulier à Birmingham dans le cœur industriel du pays. Le son a évolué de nombreuses façons, surtout à travers des groupes comme Crème, Blue Cheer, Iron Butterfly et Violet foncé.

C’est en 1966 que Cream sort son premier album Crème fraîche. Un mélange de blues, de rock et de pop – le «supergroupe» nouvellement formé trouvait très certainement son «son». Le morceau ‘Sweet Wine’, avec ses toms roulants, sa section instrumentale à bascule et ses coups de couteau dans le refrain, se prêtant davantage au futur son du heavy metal que le reste du rock pop / blues de l’album. C’est leur interprétation d’un Des eaux boueuses mélanger «Rollin» et Tumblin »qui fait allusion au son de métal qui devait venir. Early Cream devait prouver une influence majeure dans le son rock plus dur de la fin des années 60 et tout au long des années 70.

En 1967, les engrenages lourds ont commencé à tourner. Cream a sorti son deuxième album, Disraeli Gears avec «Sunshine Of Your Love» qui est maintenant emblématique et un hymne classique du rock lourd. Son influence est profonde, exprimée par le fait que c’est un air entendu sur les bandes sonores de films et sur une pléthore de compilations rock n roll depuis. Son influence est si grande que la majorité des gens qui prennent une guitare apprennent à jouer le riff «Sunshine Of Your Love» au cours du premier mois.

Des débuts fous

En 1968, les engrenages de la musique métal étaient vraiment en mouvement. Le son du rock lourd a été créé dans le monde entier de Los Angeles au Royaume-Uni et le terme «Heavy Metal» a été introduit dans une conscience publique plus large par Steppenwolf. Des groupes du monde entier ont commencé à faire des bruits qui ouvriraient une voie menant à ce que nous comprenons maintenant comme le heavy metal. Blue Cheer, de San Francisco, est un architecte souvent négligé du métal lourd.

S’il y a une chose dont un vrai groupe de Heavy Metal a besoin, c’est un batteur vraiment solide. Tous les groupes qui ont été vénérés comme des groupes emblématiques de hard rock / heavy metal ont des batteurs incroyables. Neal Peart de Rush, John Bonham de Led Zeppelin, Danny Carey de Tool, Dave Lombardo de Slayer, et ce n’est pas différent avec le batteur de Blue Cheer, Paul Whaley. Son style frénétique et puissant était primordial pour le son de Blue Cheer. Ils faisaient quelque chose qui avait été lancé par Ginger Baker dans Cream et porté à un nouveau niveau par ce groupe méconnu de San Francisco. Ils étaient bruyants et agressifs, deux éléments essentiels du heavy metal.

‘Doctor Please’ du premier album de Blue Cheer, Vincebus Eruptum, contient tous les éléments qui viendraient plus tard pour distinguer le heavy metal. Des voix hurlantes, un solo de guitare sauvage sur une section instrumentale lourde et une fin épique qui s’accélère et devient plus maniaque à mesure que la piste complète ses longues sept minutes et 50 secondes.

«Parchment Farm» est un autre point fort de Vincebus Eruptum avec ses rythmes thrashy et son solo de guitare qui se lamente lentement en un sublime changement de tempo en un groove lourd et sale. Apparaissant sur The Steve Allen Show en ’68 pour jouer leur version de Eddie Cochran’s ‘Blues d’été’, L’introduction de Steve Allen dit tout. «Mesdames et messieurs, Blue Cheer. Sauve qui peut”.

La même année, Blue Cheer a suivi Vincebus Eruptum avec leur deuxième album, Outsideinside. Apparemment plus lourd et plus évolué que Vincebus Eruptum, Outsideinside proposait une batterie frénétique, des harmonies de guitare, des guitares wah-wah peaufinées et une diversité sonore bien plus importante que son prédécesseur. «Come And Get It», en particulier, sonnait comme un précurseur du style rock lourd connu sous le nom de desert rock de Clutch, Kyuss & Reines de l’âge de pierre. Blue Cheer était l’antithèse du mouvement hippie de l’amour libre. Ils étaient considérés comme «le groupe le plus puissant que j’aie jamais vu» par Jim Morrison de The Doors et il ne fait aucun doute que leurs deux premiers albums étaient des signes de ce qui allait arriver pour le heavy metal.

Ce qui allait arriver

Conceptuellement, le terme «heavy» a été utilisé dans les années 60 pour désigner des concepts puissants et profonds, qui ont apparemment inspiré le premier album d’Iron Butterfly, Heavy, mais mettre le terme heavy metal dans la conscience publique majeure était Steppenwolf.

‘Born To Be Wild’ a capturé l’essence du rock ‘n’ roll à l’époque, lyrique et sonore. Il a également capturé l’idée grandissante de l’être humain libre, les mouvements pacifiques contre la La guerre du Vietnam, une frustration croissante envers le gouvernement et «The Man». “Born To Be Wild” n’était en fait même pas écrit par Steppenwolf mais par Mars Bonfire, alias Dennis Edmonton, le frère du batteur de Steppenwolf. Mars a déclaré dans une interview à Merrel Frankhouser en 1992 qu’il avait écrit cette chanson comme une ballade folk inspirée par sa nouvelle voiture et le sentiment de liberté qu’elle lui procurait, combinée à une vitrine sur le boulevard Hollywood d’une moto en éruption d’un volcan sous-titré ‘Né pour rouler’. Pourquoi a-t-il utilisé le terme de métal lourd? C’est difficile à savoir. Mais grâce à Mars, le terme Heavy Metal est né.

«Chas» Chandler, ancien directeur du Expérience Jimi Hendrix, affirme dans une interview que le heavy metal “était un terme originaire d’un article du New York Times examinant une performance de Jimi Hendrix”. apparemment, la phrase était «écouter du métal lourd tomber du ciel». Trouver cette source originale pour étayer cette affirmation semble avoir échappé à tout le monde.

Rôle de la technologie

Comme pour de nombreux genres de musique, la technologie a un rôle très important à jouer dans l’histoire du heavy metal. C’est en 1962, que Jim Marshall, «le père de Loud», a fabriqué son premier amplificateur à lampes. Capables d’une sortie beaucoup plus forte que l’amplificateur haut de gamme standard de choix, le Vox AC-30, les amplificateurs de Jim Marshall permettaient un niveau de volume qui ne pouvait porter qu’un style tel que le heavy metal. Il n’y avait aucun moyen qu’un groupe soit vraiment assez fort sans cette nouvelle technologie et il n’y a aucun moyen de jouer du hard rock et du heavy metal autrement que fort.

Une autre icône britannique, Orange Amplification est devenu un ampli populaire à partir de 1968 pour les goûts de Led Zeppelin, Fleetwood Mac, James Brown et BB King, produisant le volume requis pour faciliter le son et la taille des lieux. Les amplis orange distinctifs, le son croquant des médiums est devenu un standard du son rock britannique.

En octobre 1968, au Forum Cream de Los Angeles, ils ont été enregistrés en concert et plus tard à Londres, ils ont ajouté quelques morceaux de studio à l’album qu’ils ont appelé Goodbye, simplement parce que c’était leur dernier, ils avaient rompu. Parmi les titres en direct est «Sitting On Top Of The World» une reprise Howlin ’WolfL’arrangement de la chanson The Mississippi Sheiks (sans doute était-il le tout premier groupe de rock, dans les années 1930) – c’est du heavy metal personnifié.

L’influence du blues

Peu avant la sortie de Cream’s Goodbye, Led Zeppelin a sorti son premier album, du heavy metal mélangé à du blues – les deux font des compagnons de lit confortables. Avant la fin de l’année, Led Zep a sorti son deuxième album et ces deux disques ont scellé leur réputation. En fait, 1969 a été l’année du Heavy Metal Thunder. Steppenwolf a sorti son troisième album, À votre fête d’anniversaire en mars, Beck-Ola de Jeff Beck avec Rod Stewart et Ronnie Wood peut faire sa propre revendication en tant qu’autre album de HMT. Humble Pie’s susmentionné As Safe As Yesterday Is est sorti en juillet, suivi de Town and Country avant la fin de l’année. Au cours des années à venir, ils sont devenus de véritables pionniers de la musique métal avec leurs tournées de rock qui ont culminé avec Performance Rockin ’the Fillmore en 1971.

Grand Funk Railroad a sorti son premier album À temps, avec son rock funk et groove lourd en août et l’a suivi en décembre 1969 avec un album éponyme qui comportait une chanson intitulée “Paranoid”. Pendant ce temps, dans Regent Sound Studios à Londres, le même studio que le Pierres qui roulent avait enregistré leur premier single, un groupe de Birmingham Sabbat noir enregistraient leurs débuts en octobre 1969, six mois plus tard, ils enregistraient leur album intitulé Paranoid. Le Heavy Metal était sur le point d’entrer dans sa deuxième phase.

