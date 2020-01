Helado Negro remixe la «chanson d’amour» de Devendra Banhart: écouter

Helado Negro a remixé “Love Song” de Devendra Banhart. L’original est apparu sur l’album Ma 2019 de Banhart. Écoutez le remix d’Helado Negro ci-dessous. Faites défiler vers le bas pour la version Ma.

«La musique me donne toujours l’impression de voyager et d’entendre, de sentir et de voir d’où viennent les sons et de vous emmener. Devendra ‘Love Song’ fait cela. Cela vous hante avec amour », a déclaré Helado Negro dans un communiqué de presse. «Tout cet album fait ça; cela vous fait toujours sentir réconforté et vous n’êtes jamais étranger dans les endroits où il vous emmène. Le remix que j’ai fait est moi en tant que témoin de ces sons flottant à travers ce sentiment hanté d’amour. “

Devendra Banhart a ajouté: «Helado Negro a fait un arc-en-ciel avec des gelures, une orchidée avec un orque, un palais avec une crêpe. Dans sa vision retravaillée de “Love Song”, c’est comme s’il avait libéré toute la chanson, lui avait donné un espace pour se déplacer, bien au-delà de l’endroit où elle était, si agréable et relaxant … Merci, cher Herman! “

Lisez l’interview de Pitchfork “Helado Negro décompose chaque chanson de son nouvel album, voici comment vous souriez”.

Regardez Devendra Banhart sur “The Song I Wish I Wrote” de Pitchfork:

.