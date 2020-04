Hellfest repousse le refus de payer d’une compagnie d’assurance

Le Hellfest, l’un des principaux festivals de musique heavy metal en France, a été annulé en raison de la crise du coronavirus (COVID-19). Ajoutant à la déception de la situation, les organisateurs d’événements sont impliqués dans un différend de paiement d’assurance avec leur fournisseur de couverture, qui allègue que le coronavirus ne constitue pas une «pandémie» selon les termes de leur contrat.

Les hauts gradés du Hellfest ont annoncé les deux développements dans un communiqué de presse. Un ordre du gouvernement français et des préoccupations pour la santé des fans ont provoqué le retard du Hellfest 2020, selon le communiqué, car “il aurait été irresponsable et dangereux” de mener à bien l’événement de trois jours compte tenu du risque de COVID-19.

La vitrine du heavy metal devait avoir lieu du 19 au 21 juin et l’édition 2020 aurait marqué la 15e édition du festival. Maintenant, le spectacle de 2021 débutera le 18 juin et se terminera le 20.

De plus, les dirigeants du Hellfest ont signalé que les laissez-passer 2020 seront honorés lors de l’événement de l’année prochaine; les fans peuvent également vendre leurs billets via Ticketswap ou demander un remboursement. Hellfest prévoit de publier des détails sur ce dernier dans un proche avenir, bien qu’une date spécifique n’ait pas encore été spécifiée.

Hellfest allègue qu’Albingia, une compagnie d’assurance française spécialisée dans la gestion des risques, refuse d’honorer les termes de son contrat d’assurance.

Les entreprises ont finalisé leur accord en décembre 2019, et il comprend une provision pour «pandémies». Cependant, Albingia maintient que le COVID-19 (et en particulier les maladies respiratoires) est exclu de la disposition relative à la pandémie de l’accord, et les dirigeants ont clairement indiqué qu’ils n’avaient pas l’intention de payer l’annulation du Hellfest.

“Notre contrat d’assurance avec Albingia stipule clairement que les pertes pécuniaires dues à d’éventuelles pandémies seront couvertes, à condition que le contrat ait été signé avant l’apparition et la reconnaissance de cette pandémie par les autorités françaises ou par l’OMS”, ont relayé les organisateurs. «Notre contrat a été signé le 17 décembre 2019, avant l’apparition officielle du virus en Chine.»

Hellfest a payé une belle somme de 175 000 € (environ 191 000 $) pour la couverture de l’annulation, bien que Albingia semble inventer des raisons créatives pour lesquelles sa clause «pandémies» n’inclut pas la «pandémie» mondiale, déclarée publiquement, causée par un coronavirus.

“Nous contestons évidemment cette lecture et la position d’Albingia”, ont déclaré les organisateurs du Hellfest. «Le raisonnement d’Albingia est simple: prenez nos cotisations pour l’assurance annulation: OUI, indemnisez-nous: JAMAIS. Pour ce faire, il suffit de jouer sur la langue du contrat et d’imaginer des interprétations pour entamer un procès qui durera des années. Années pendant lesquelles Albingia gardera les sommes qu’elle nous doit. C’est une attitude que nous dénonçons publiquement aujourd’hui afin de faire la lumière sur ces pratiques que nous trouvons honteuses, surtout en ces temps. »

Les planificateurs du Hellfest, pour leur part, ont exprimé leur volonté de porter l’affaire devant les tribunaux s’ils ne sont pas indemnisés. Mais bien sûr, c’est peut-être exactement ce que Albingia anticipe – et se prépare.

Notamment, SXSW 2020 a également été annulé en raison de la crise des coronavirus, et l’avenir du méga festival est incertain, en partie parce que son plan d’assurance ne couvrait pas les pandémies.

Au moment d’écrire ces lignes, Albingia n’avait pas commenté publiquement les demandes d’indemnisation dues par Hellfest ou le désaccord sur la police d’assurance.