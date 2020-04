Helloween met la touche finale aux voix pour un nouvel album

le “Pumpkins United” gamme de HELLOWEEN récemment entré dans le MAISON. Studios à Hambourg (où tout a commencé en 1984) pour travailler sur de nouveaux morceaux de chansons. La même console d’enregistrement utilisée pour ces HELLOWEEN albums comme “Maître des anneaux”, “Le temps du serment” et “Mieux que cru” est maintenant utilisé pour enregistrer le nouvel album studio du groupe, qui mettra en vedette le chanteur Michael Kiske et guitariste Kai Hansen. Prévu fin août ou début septembre, le disque est produit par Charlie Bauerfeind et Dennis Ward, qui sont enthousiasmés par la qualité du matériel qu’ils proposent du groupe.

Une nouvelle mise à jour vidéo de HELLOWEEN chanteur Andi Derisc’est Mi Sueño Studio à Tenerife, Espagne – où Et moi et Michael mettent la touche finale à la voix du LP – est disponible ci-dessous.

“Le «Pumpkins United» la tournée mondiale 2017-2019 nous a fait devenir un vrai groupe, ” Deris dit précédemment. “Nous sommes tous très désireux d’enregistrer un nouvel album studio maintenant. Artistiquement, c’est extrêmement excitant.”

HELLOWEENLe nouvel album, encore sans titre, verra les légendaires métallurgistes allemands remonter “aux sources”, le groupe enregistrant entièrement en analogique et Dani Löble jouer le kit de batterie précédemment utilisé par HELLOWEENbatteur d’origine, le regretté Ingo Schwichtenberg, sur le légendaire “Gardien des sept clés” enregistrements.

En décembre dernier, HELLOWEEN a annoncé le “United Alive World Tour Part II”, qui devrait démarrer en septembre.

le “Pumpkins United” tournée a marqué la première fois Kiske avait joué en direct avec HELLOWEEN depuis 1993. Hansen, qui est parti HELLOWEEN en 1988, avait rejoint le groupe sur scène lors de diverses tournées et apparitions dans les festivals au fil des ans. L’ensemble présentait plusieurs duos avec Kiske et son remplaçant, Deris, ainsi que de nombreuses chansons rarement jouées, y compris “Enfants du siècle”, “Ascension et chute” et “Livin ‘Ain’t No Crime”. Hansen – qui a fait face HELLOWEEN jusqu’à la fin de 1986 – a chanté un medley de plusieurs au début HELLOWEEN classiques, dont “Ride The Sky”, “Judas”, “Lumière des étoiles” et “Heavy Metal (est la loi)”.



