Helloween rend hommage au batteur Ingo Schwichtenberg à l’occasion du 25e anniversaire de sa mort

Métallers allemands HELLOWEEN ont rendu hommage à leur batteur fondateur Ingo Schwichtenberg le 25e anniversaire de sa mort.

Plus tôt dans la journée (dimanche 8 mars), HELLOWEEN a mis en ligne une vidéo de quatre minutes Schwichtenberg batterie solo, avec le message suivant: “En ce jour il y a 25 ans, notre ami Ingo Schwichtenberg décédé. Nous ne l’oublierons jamais.”

Schwichtenberg a été licencié de HELLOWEEN en 1993 lors de la tournée de soutien au groupe “Caméléon” album. Après son licenciement du groupe, Schwichtenberg glissa de plus en plus dans ses épisodes schizophréniques, culminant en son suicide en 1995 en sautant devant un train. Schwichtenbergle remplacement de HELLOWEEN était Uli Kusch, qui est resté dans le groupe jusqu’en 2001. Deux autres batteurs ont suivi, Mark Cross (2001-2003) et Stefan Schwarzmann (2003-2005), avant l’arrivée de Daniel Löble en 2005.

HELLOWEENalbum de 1996 “Le temps du serment” était dédié à Schwichtenberg, tout comme les chansons “Vie après la mort”, de RAYON GAMMAc’est “Pays de la liberté” LP (avec fondation HELLOWEEN guitariste / chanteur Kai Hansen), et “Toujours”, de HELLOWEEN chanteur Michael Kiskepremier album solo, “Clarté instantanée”.

HELLOWEEN a passé les deux dernières années en tournée avec le “Pumpkins United” gamme qui présente Kiske et Hansen aux côtés du chanteur actuel Andi Deris, guitaristes Michael Weikath et Sascha Gerstner, bassiste Markus Grosskopf et Löble.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).