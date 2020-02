Hellyeah annonce une tournée de «persévérance» avec tout ce qui reste, Butcher Babies

HELLYEAH a annoncé la “Persévérance” tournée des États-Unis avec TOUT CE QUI RESTE, BÉBÉS BOUCHER, SAUL et DEEPFALL. Ces émissions phares mèneront le groupe aux festivals de radio qu’ils devraient jouer aux États-Unis ce printemps. Les billets seront mis en vente le vendredi 21 février à 10 h, heure locale.

SiriusXMc’est Octane a commencé à jouer la piste “Oh mon Dieu” de “Bienvenue à la maison” en l’honneur de la persévérance du groupe. Kyle Sanders a expliqué l’envie de prendre la route et de promouvoir “Oh mon Dieu”: “Tandis que Vinnie Paul est évidemment irremplaçable, une chose que nous ne pouvons pas ne pas faire est la tournée. Aussi simple que ce serait de dire que nous n’allons pas sur la route, nous devons le faire. Vinnie serait extrêmement déçu si nous ne faisions pas la promotion de ce disque correctement. “

Ajoutée Phil Labonte de TOUT CE QUI RESTE: “Nous frappons fort ce printemps et nous sommes ravis que ce soit avec HELLYEAH, BB et SAUL. Nous serons sur la route aux États-Unis pendant la majeure partie du printemps, alors assurez-vous d’avoir des billets maintenant, car ces spectacles ne doivent pas être manqués! “

BÉBÉS BOUCHER a déclaré: “Après un an d’écriture, BÉBÉS BOUCHER sont ravis de revenir sur les scènes à travers l’Amérique. Tourner avec HELLYEAH et TOUT CE QUI RESTE semble être une progression naturelle pour le groupe car nous sommes amis depuis des années. Nous sommes ravis de finalement prendre la route avec ces centrales électriques. Avec un assaut de nouvelles musiques et notre show live explosif, nous sommes plus que prêts pour un retour triomphal! “

Des dates de tournée:

18 avril – Las Vegas, NV @ House of Blues



19 avril – Salt Lake City, UT @ The Depot



21 avril – Denver, CO @ Summit



23 avril – Chicago, IL @ House of Blues



24 avril – E. Moline, IL @ Rust Belt



26 avril – Sayverville, NJ @ Starland Ballroom



28 avril – Baltimore, MD @ Baltimore Sound Stage



29 avril – Pittsuburg, PA @ Roxian Theatre



01 mai – Virginia Beach, VA @ WNOR Lunatic Luau *



03 mai – Chartlotte, NC @ Epicenter *



05 mai – Atlanta, GA @ Buchead Theatre



06 mai – Nashville, TN @ Marathon Music Works



07 mai – Jackson, MS @ Hal & Mals



09 mai – Daytona Beach, FL @ Bienvenue à Rockville *



11 mai – New York, NY @ Sony Hall



12 mai – Portland, ME @ State Theatre



13 mai – Hartford, CT @ The Webster



15 mai – Columbus, OH @ Sonic Temple *



16 mai – Reading, PA @ Reverb



17 mai – Worcester, MA @ The Palladium



20 mai – Clear Lake, IA @ Surf Ballroom



21 mai – Sioux City, IA @ Anthem Hard Rock



22 mai – N, Kansas City, MO Salon Voodoo Harrahs



23 mai – Pryor, OK Rocklahoma

* HELLYEAH seulement

HELLYEAHsixième album studio, “Bienvenue à la maison”, est sorti en septembre via Eleven Seven Music. Le disque marque l’effort final du groupe avec le batteur Vinnie Paul Abbott (anciennement de PANTERA), décédé il y a près de deux ans.

Comme les deux derniers records, celui de 2016 “Unden! Capable” et 2014 “Sang pour sang”, “Bienvenue à la maison” a été enregistré à Le studio d’enregistrement Hideout à Las Vegas, Nevada avec le producteur Kevin Churko.

Vinnie Paul décédé en juin 2018 à l’âge de 54 ans dans son sommeil à son domicile de Las Vegas. La cause officielle du décès était une cardiomyopathie dilatée, une hypertrophie cardiaque, ainsi qu’une maladie coronarienne sévère.

TOUT CE QUI RESTEdernier album de, “Victime de la nouvelle maladie”, a été publié en novembre 2018 via Sans peur en Amérique du Nord et Eleven Seven en Europe.

TOUT CE QUI RESTE a subi une perte tragique et incroyablement douloureuse avant “Victime de la nouvelle maladie”‘s sort quand son guitariste et membre fondateur très respecté et incommensurablement talentueux Oli Herbert, qui a joué sur les neuf albums de la discographie du groupe, est décédé de façon inattendue. Guitariste Jason Richardson a depuis rejoint le groupe.

L’automne dernier, TOUT CE QUI RESTE terminé le programme nord-américain “Maladie de l’Anima” tour avec co-vedette BOBINE DE LACUNE.

BÉBÉS BOUCHER chanteur Carla Harvey récemment dit “Podcast scandaleux” que le groupe est “sur le point d’annoncer beaucoup de choses” pour 2020 après avoir passé la majeure partie de l’année dernière en studio à travailler sur le suivi de “Lilith”, qui a été publié en octobre 2017 via Century Media.

Juillet dernier, BÉBÉS BOUCHER co-chanteur Heidi Shepherd Raconté “Le podcast Robbcast” que le groupe cherchait une nouvelle maison de label suite à une scission avec Century Media, qui a sorti les trois albums du groupe jusqu’à présent.

“Lilith” a été produit par Steve Evetts (LE PLAN D’ÉVASION DE DILLINGER, SEPULTURA, SUICIDE SILENCE) et marqué BÉBÉS BOUCHER‘débuts d’enregistrement avec le batteur Chase Brickenden, qui a remplacé Chris Warner en 2016.