Henrik Palm, ancien membre de Ghost, sortira un nouvel album solo, Poverty Metal, à l’automne

Auteur-compositeur suédois multi-instrumentiste post-punk Henrik Palm, qui était membre de FANTÔME de 2015 à 2016, a signé un accord avec Svart Records. Svart publiera Paumeest le nouvel album, “Poverty Metal”, à l’automne, avec une réédition de son premier album salué par la critique, “Plusieurs jours”.

De son travail avec une multitude presque illimitée d’actes tels que DANS LA SOLITUDErenouveau du métal lourd, chéris du métro sous-estimé YEUX DE PORC, son passage dans FANTÔME, prog rock grands-maîtres GÖSTA BERLINGS SAGA, vétérans du punk SAVON ISOTOPE et bizarres expérimentales SÖDRA SVERIGE, Paume est un contorsionniste sonore post-punk et heavy-pop du meilleur ordre. De cueillies à la main pour Tomas Lindberg(AUX PORTES) organisée Brûlure performance du festival à l’ouverture d’actes comme VOIVOD et gagner le cœur de fans bien connus tels que Jacob Bannon (CONVERGER) et Scott Carlson (RÉPULSION), Paume nous souffle tous depuis un bon moment maintenant. Tout ce que nous recherchons dans un affrontement de genre frais et moderne, HenrikLa musique est entraînante, bien conçue, belle et laide dans le même moment intense et stimulant. Impossible à définir, Paume est le reflet parfait de ses goûts éclectiques et de sa célèbre collection de vinyles insatiables, Svartla liste révolutionnaire parfaitement.

Tomi Pulkki de Svart dit: “Quoi Henrik Palm crée avec ses chansons d’influence diverse est une rare explosion de rock extravagant et captivant que nous sommes vraiment ravis de présenter à un monde plus large. Ce n’est pas souvent qu’un artiste peut nous faire danser VOIVOD-des riffs discordants et des excursions prog avec ce talent suédois pour une chanson bien conçue. Nous nous préparons à administrer «Poverty Metal» aux masses. “

Paume se déplace librement entre les collections de disques et les mondes. Entre KILLING JOKE, GROSSIER et TV PSYCHIQUE, mais aussi entre HP Lovecraft et Dr Who. Décibel son son comme du rock and roll brut avec un côté punk et un sens profond de l’étrangeté, et son terrain inconnu se situe entre le profondément privé et le spirituel anarchiste, entremêlant des riffs postcore anguleux cronky et anguleux avec des influences kraut et shoegaze. Les chansons gisent dans la pièce comme un fantôme, une respiration lourde.

Henrik dit: “J’adore expérimenter avec des instruments étranges, des accordages et tout ce qui rend la chanson meilleure, plus effrayante, plus belle ou autre. Fuck genres. L’identité et le sentiment sont plus importants”, et sa musique est une distorsion des conventions incroyablement fraîche.

Selon Paume, 70% de son alimentation musicale se compose de punk brut avec DIFFICULTÉ, GEL CELTIQUE, JET DE GRAINS et MA CHÈRE AMOUREUSE pour compléter les choses.

Paume est l’un des quatre anciens membres de FANTÔME qui a intenté une action en justice contre le fondateur et compositeur principal du groupe, Tobias Forge, en 2017. Les quatre musiciens ont accusé le chanteur, qui se produit sous les noms de scène Papa émérite et Cardinal Copia, de les avoir trompés de leur juste part des bénéfices des sorties d’albums et des tournées mondiales du groupe.

Dans une déclaration expliquant le procès, les ex-membres ont officiellement révélé leur identité en tant que Paume (Plutôt), Simon Söderberg (Alpha; membre de FANTÔME de 2010 à 2016), Mauro Rubino (Air; membre de FANTÔME de 2011 à 2016) et Martin Hjertstedt (Terre; membre de FANTÔME de 2014 à 2016).

La loi suédoise a subi une refonte complète fin 2016, date à laquelle La forge licencié toute la gamme et recruté de nouveaux joueurs.

La forge – qui fait toutes les interviews du groupe en tant que Ghoul sans nom – a dit que FANTÔME a toujours été essentiellement un projet individuel, avec de nombreux musiciens de session allant et venant au cours de ses 12 années d’existence.

