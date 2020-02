Henry Rollins et l’histoire «époustouflante» derrière l’œuvre «The Crack»

Comme les figures emblématiques de l’alt.rock disparaissent, Henry Rollins est là-haut. Reconnu pour son éthique de travail infatigable, il a présenté deux tenues punk américaines très influentes, Black Flag et Rollins Band, et il a depuis été largement acclamé en tant qu’acteur, DJ, auteur, chroniqueur pour le Los Angeles Times et Grammy Award-verbal poète. Une de ses plus grandes réalisations, cependant, peut être l’acquisition de la peinture originale Les ornières avec les illustrations de The Crack.

“L’instinct m’a dit que The Crack était un record important”

Artiste singulier à part entière, Rollins a inspiré des générations. Pourtant, avant tout, il est un fan de musique dévoué et il est doté d’une passion de collectionneur. Comme il le dit, “Le punk rock m’a frappé comme un train”, et il a avidement acheté du vinyle depuis qu’il a découvert des tenues pionnières de la fin des années 70 telles que Sex Pistols, Buzzcocks, The Adverts et The Ruts à l’adolescence à Washington, DC.

Lors d’une visite au magasin Yesterday & Today Records de DC avec son meilleur ami, le futur leader de Minor Threat / Fugazi Ian MacKaye, Rollins a capturé le premier single de The Ruts, ‘In A Rut’, en 1979. Instantanément accro, il a rapidement cherché le seule sortie complète du groupe, The Crack. L’album, récemment remasterisé et est maintenant réédité sur vinyle, reste l’un de ses disques insulaires désertiques.

“[The Ruts] s’est démarqué à de nombreux niveaux », a déclaré Rollins à uDiscover Music. «En tant qu’enfant, je pense que c’est plus d’instinct qui m’a dit que The Crack était un record important, mais en tant qu’adulte, je peux creuser beaucoup plus les composants individuels. Maintenant, je peux complètement comprendre que Segs et Ruffy étaient une section rythmique phénoménale et que Paul Fox était guitariste de guitariste. Puis il y a eu Malcolm Owen – et il n’y a toujours rien de tel que cette voix. »

Cependant, alors qu’il aimait l’album dès le départ, Henry a également été frappé par l’œuvre de The Crack. Comme un punk Sgt Pepper, l’image a été adaptée d’une peinture originale de l’artiste John Howard, représentant les quatre ornières assises sur un canapé lors d’une fête à laquelle un éventail de personnages célèbres, y compris Jimi Hendrix, Keith Richards et le DJ de la BBC Radio 1 John Peel, sont parmi les participants.

“Nous essaierions de choisir tout le monde dans la peinture et nous nous disputerions”

«Mec, Ian [MacKaye] et j’étais fasciné par cette pochette », s’enthousiasme Rollins. “Nous essayons de choisir tout le monde dans la peinture et nous nous disputons depuis des lustres, en disant:” Hé, c’est Keith Moon; non, c’est Malcolm McDowell », etc. Cela a continué sans fin.

«Nous n’étions que des enfants. Nous ne savions rien de Virgin Records ou de Richard Branson. Je suis devenu obsédé et je voulais vraiment en savoir plus sur la pochette. Mais nous avons également pensé qu’il serait très probablement accroché au mur du bureau du gars principal de la maison de disques, donc je n’allais jamais le voir. “

Pourtant, au fil du temps, l’histoire derrière l’œuvre de The Crack est aussi fantastique que la musique qu’elle contient. Les détails sont examinés dans le livre de Roland Link, Love In Vain: The Story Of The Ruts & Ruts DC, mais en un mot, l’artiste John Howard a livré son œuvre au département artistique de Virgin Records, qui a dûment assemblé la manche et rendu la peinture à Les ornières.

Le groupe avait alors l’intention de partager la propriété du tableau, mais lorsque Paul Fox l’a laissé au pub londonien de ses parents, John Howard, aux prises avec des difficultés fiscales, l’a libéré tranquillement et l’a vendu à un revendeur américain sans en parler à The Ruts, qui n’était pas le meilleur heureux. Henry Rollins n’a découvert la trame de fond que lorsqu’il s’est envolé pour Londres pour remplacer Malcolm Owen lors du concert de réunion des Ruts à la Islington Academy de Londres, le 16 juillet 2007. Cette nuit-là, Fox, Ruffy et Segs ont joué ensemble pour la dernière fois en direct – juste quelques mois avant la mort de Fox d’un cancer.

“Quand j’ai rencontré les gars, j’avais un million de questions en attente pour sauter comme un cobra dans un panier”, précise Rollins. «L’une de ces questions concernait les œuvres d’art de The Crack. Segs m’a dit que c’était cette incroyable toile de quatre pieds sur quatre et que John Howard l’a essentiellement roulé et l’a emporté d’Angleterre. Il a déménagé à New York et l’a vendu à un collectionneur d’art dans l’Upper East Side. »

«J’ai été envoyée en mode d’acquisition d’art»

Quelque temps plus tard, lorsque Segs a rendu visite à Rollins à Los Angeles et que Rollins a montré au bassiste sa collection de souvenirs rares de Ruts, l’œuvre de The Crack est à nouveau apparue dans la conversation.

“Segs a dit:” Henry, vous êtes le collectionneur, vous devriez vraiment avoir l’œuvre “”, dit-il. “Alors j’ai dit, gamely,” Alors tu me mets en mission? “Il dit,” OK, Rollins, va le chercher. “Alors j’ai été envoyé pour passer en mode d’acquisition d’art.”

La recherche de Rollins, cependant, exigeait beaucoup de patience et de ténacité. Même retrouver John Howard sur Internet s’est avéré difficile à atteindre, mais Rollins l’a finalement rallié.

En raison du fait que Howard reste en contact avec le propriétaire du tableau – un collectionneur d’art âgé qui aimait le tableau mais l’appelait simplement The Party et n’avait aucune connaissance de la musique de The Ruts – un accord a finalement été conclu. Il a fallu des mois de cajolerie et une longue chaîne de courriels pour le décrocher, mais avec John Howard agissant comme agent de liaison, Rollins a finalement acquis le tableau “pour une fraction de ce que j’étais prêt à payer pour cela”. Il se souvient encore très bien de l’avoir vu pour la première fois après son expédition à Los Angeles.

«Je pouvais à peine respirer», révèle-t-il. «C’est une image qui a été gravée dans mon cerveau et elle était là. Je regardais les quatre ornières sur le canapé. Whoa!

«J’ai commencé à penser au voyage que le tableau avait fait d’Angleterre en Amérique, où il était assis dans un appartement à New York pendant 30 ans, puis est finalement venu à moi à Los Angeles. J’ai beaucoup de difficulté à y croire. Je regardais cette image en tant que lycéen et maintenant je suis un homme aux cheveux gris regardant la vraie chose juste en face de moi. C’était époustouflant! »

Après quelques recadrages et étirements nécessaires, l’oeuvre de The Crack a été mise à l’honneur sur le mur de Rollins, où elle est toujours suspendue aujourd’hui – dans un bâtiment californien à température contrôlée qui est conçu pour être préservé et qui garantit que la peinture ne perd rien de son éclat d’origine.

“Je pense que la peinture devrait peut-être être avec Segs et Ruffy, mais pour l’instant elle est là”, dit Rollins plaintivement. «J’adore et j’adore The Ruts. Je joue leurs disques depuis que j’ai 18 ans, et je le fais encore maintenant, j’ai 57 ans. Il ne se passe pratiquement pas une semaine sans que je les écoute, donc ce n’est pas seulement une chose sentimentale – c’est dans mon ADN. “

