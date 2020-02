Henry Rollins interprète la voix de Tri-Klops dans le redémarrage de Netflix He-Man

Henry Rollins a été annoncé comme la voix de Tri-Klops dans le redémarrage animé de Netflix He-Man Reboot, rapporte Deadline. Tri-Klops est un homme de main du méchant Skeletor. Les deux personnages sont les ennemis du principal protagoniste, He-Man.

La distribution de voix pour la prochaine série Masters Of The Universe: Revelation comprend également Mark Hamill (en tant que Skeletor), Sarah Michelle Gellar, Jason Mewes, Stephen Root, Alicia Silverstone, Justin Long, Tony Todd et plus encore.

Selon Deadline, le nouveau spectacle “se concentrera sur les scénarios non résolus des personnages emblématiques, reprenant là où ils s’étaient arrêtés il y a des décennies”.

Le cinéaste Kevin Smith (commis, Mallrats) servira de showrunner. Il sera également producteur exécutif aux côtés d’Adam Bonnett, Christopher Keenan et Rob David. La série est produite par Mattel Television et Susan Corbin. Masters of the Universe: Revelation est basé sur la franchise Masters of the Universe, créée par Mattel en 1982.

