Henry Rollins lance le spectacle «The Cool Quarantine»

L’icône punk Henry Rollins a lancé un nouveau podcast depuis chez lui via KCRW à Los Angeles appelé The Cool Quarantine Show. Décrit par son hôte comme “indulgent” dans le premier épisode de quatre heures d’aujourd’hui, The Cool Quarantine Show présente une variété de musique de la collection de disques personnels de Rollins, y compris des albums complets, des raretés et des bootlegs. En cours de route, l’ancien leader du Black Flag and Rollins Band partagera de nombreuses histoires.

Rollins, qui anime régulièrement une émission de musique dominicale sur KCRW, a partagé plus d’informations sur le podcast sur son site Web, proclamant que «c’est une émission sans les contraintes auxquelles vous pourriez être habitué à la radio terrestre régulière». Il est allé écrire: «L’une de mes choses préférées à propos de la musique est que souvent, il y a une bonne histoire à propos d’un album ou d’une chanson. J’ai spécifiquement mis des morceaux dans ce spectacle pour pouvoir vous raconter l’histoire avant de jouer la chanson. »

Dans le premier épisode de The Cool Quarantine Show, qui a été déployé aujourd’hui sur le site Web de KCRW, Rollins a rappelé le moment où lui et Ian MacKaye – le leader de Fugazi et Minor Threat – ont vu Led Zeppelin en 1977. Il a joué des enregistrements illicites de cette émission particulière, ainsi qu’un bootleg Cramps de 1979 que MacKaye a capturé (c’était aussi, comme le note Rollins, la première cassette qu’il ait jamais copiée).

Dans un communiqué de presse, Rollins a offert un aperçu supplémentaire de l’émission. “L’idée est que vous êtes dans votre chambre, l’ingénieur X et moi venons. Nous jouons des chansons, je vous raconte des histoires et nous passons du temps ensemble. Maintenant que beaucoup d’entre nous sont confinés, nous ferions aussi bien de bien écouter. Allons-y longtemps! ” Il a ajouté: «C’est une tranche de pizza supplémentaire. Ce sera complètement indulgent, fanatique bien sûr, et avec un peu de chance, comme le dit Iggy Pop, le champion incontesté du rock and roll des poids lourds, “un moment vraiment cool”. “

Rollins – qui co-anime régulièrement un autre podcast avec son manager de longue date, Heidi May – est également un auteur et journaliste accompli, un activiste infatigable, un artiste de la parole et un acteur. Le connaisseur de musique organise également des titres pour le service d’abonnement aux disques, Le son du vinyle.

Pour écouter The Cool Quarantine Show, visitez le site officiel.