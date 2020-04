Henry Rollins lance une émission de radio en ligne «Cool Quarantine»

Icône de punk rock Henry Rollins a lancé “The Cool Quarantine”, une émission de radio en ligne pour KCRW. Le premier épisode, qui a été mis en ligne mardi matin, comprend des “bootlegs en direct de LES CRAMPES enregistré par Ian MacKaye, une histoire sur le temps Henri et Ian vu LED ZEPPELIN en 1977 (plus un enregistrement bootleg de cette performance), audio de l’original DIVISION JOIE pressages d’albums, histoires sur les premiers jours de DRAPEAU NOIR et Dischord Records, “et plus encore, selon KCRWannonce de presse.

59 ans Rollins a déclaré dans un communiqué: “Pendant de nombreuses années, j’ai eu cette idée pour un spectacle de longue durée. Je veux dire vraiment de grande forme. Comme des heures. Pour le faire par voie terrestre, ce serait difficile parce que j’encombrerais d’autres spectacles. Mais s’il était en ligne, hé. C’est autant de chansons que je veux, les problèmes de langue ne sont pas un facteur, et si quelqu’un s’ennuie, il peut simplement l’éteindre ou marquer l’heure de son check-out et reprendre plus tard.

“L’idée est que vous êtes dans votre chambre et que l’ingénieur X et moi arrivons avec un tas de disques”, a-t-il déclaré. “Nous vous jouons des chansons, je vous raconte des histoires, et nous passons du temps ensemble. Maintenant que beaucoup d’entre nous sont sous une sorte de confinement, nous pourrions aussi bien obtenir une bonne écoute.”

Rollins, dont les opinions franches et le travail d’activisme ont fait de lui l’un des anciens élèves les plus politiques du punk, passe son temps à assumer divers rôles d’acteur, à organiser une émission de radio pour Los Angeles. KCRW et faire de nombreuses visites de créations orales.

