Henry Rollins: «Les États-Unis passeront à travers cela malgré les lacunes catastrophiques de l’administration actuelle»

Icône de punk rock Henry Rollins dit que les États-Unis vont surmonter la nouvelle pandémie de coronavirus “malgré les lacunes catastrophiques de l’administration actuelle”.

Des millions d’Américains sont confrontés à des ordres de séjour à domicile alors que le coronavirus continue de se frayer un chemin à travers les États-Unis.

Plus de 760 000 cas de coronavirus ont été signalés dans le monde et plus de 36 000 décès à ce jour, mettant les systèmes de santé publique et les services d’urgence sous une pression immense.

Les responsables américains ont à plusieurs reprises exhorté les Américains à tenir compte de ce que les autorités fédérales, étatiques et locales leur demandent afin de limiter la propagation et d’atténuer l’impact du virus sur la population.

Parlant à Rolling Stone, Rollins a offert des mots d’encouragement au milieu de la crise actuelle.

“Je dirais à n’importe quel Américain que les temps sont difficiles en ce moment et que tout ira bien”, a-t-il déclaré. “Malheureusement, la plupart des élus sont inefficaces pour des raisons à la fois indépendantes et indépendantes de leur volonté. Les États-Unis s’en sortiront malgré les lacunes catastrophiques de l’administration actuelle. Comment? Vous. Votre force, votre compassion, votre intelligence, votre sang-froid et votre ténacité sera ce qui nous permettra de maîtriser cette crise bien réelle. Tout n’est pas perdu. Pas à distance. Cependant, je pense que ce sera avec nous pendant un certain temps, et parce que nous avons une administration qui a clairement choisi Wall Street plutôt que Main Street , il y aura de la douleur. Soyez intelligent. Soyez gentil. Restez en sécurité. “

Les premiers symptômes de COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus, comprennent la fièvre et la toux sèche. Certaines personnes souffrent également de fatigue, de maux de tête et, moins fréquemment, de diarrhée. L’essoufflement peut se développer en cinq jours environ.

Selon le Centres de contrôle et de protection des maladies (CDC), on pense que le coronavirus se propage principalement d’une personne à l’autre – entre des personnes qui sont en contact étroit les unes avec les autres (à environ six pieds), et par le biais de gouttelettes respiratoires produites lorsqu’une personne infectée tousse ou éternue. Ces gouttelettes peuvent atterrir dans la bouche ou le nez des personnes à proximité ou éventuellement être inhalées dans les poumons.

